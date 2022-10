Saúde Como manter os rins saudáveis com apenas um hábito essencial

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A hidratação é essencial para a saúde renal. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os rins trabalham muito para manter o seu organismo em ordem. Eles filtram o líquido vermelho, eliminando as impurezas. Além disso, equilibram a quantidade de sal e água no corpo. Além disso, são responsáveis por desempenhar funções essenciais e necessárias para o funcionamento adequado do corpo. Entretanto, se eles não estiverem em sua melhor forma – ou seja, se estiverem com algum dano renal grave ou doença renal -, eles não conseguirão atuar de forma eficaz. Por isso, é essencial que você mantenha esses órgãos vitais saudáveis.

A partir do momento que você não bebe líquidos suficientes, seu corpo pode não ter água o bastante para realizar suas funções normalmente. A desidratação, além de prejudicar a homeostase do organismo, também pode causar fadiga, dor de cabeça, náusea, boca seca, entre outras consequências. Portanto, é importantíssimo que você se mantenha hidratado, garantindo assim o seu bem-estar geral.

A hidratação é essencial para a saúde renal, visto que a água é um elemento importante no funcionamento desses órgãos vitais. Ela auxilia a remover os resíduos do seu sangue em forma de urina, manter seus vasos sanguíneos abertos e fornecer nutrientes essenciais.

Agora que você já sabe a importância de se manter hidratado, confira uma dica essencial que vai te auxiliar nesse processo:

A recomendação geral é que uma pessoa consuma de 1,5 a 2 litros de água por dia. Mas vale ressaltar que essa é apenas uma média, e que a quantidade necessária vai depender muito dos componentes físicos do seu corpo e fatores externos, como o clima.

Uma dica para saber se você está hidratado adequadamente é olhar a cor da sua urina. Quanto mais perto do amarelo bem clarinho, melhor! Por outro lado, quanto mais escuro, mais você está desidratado. Você pode utilizar essa dica para ver se a quantidade de líquido ingerido é suficiente.

Outros cuidados

Remédios só deveriam entrar em cena com a indicação de um especialista. Até mesmo quando aparece aquela simples dor de cabeça, fuja da automedicação. Na hora, ela pode até ser solucionada, mas, a longo prazo, quem pode sofrer são seus rins. “Tanto os analgésicos quanto os anti-inflamatórios são capazes de prejudicá-los se tomados em excesso porque favorecem a ocorrência de doenças renais”, alerta Nestor Schor, da Universidade Federal de São Paulo. Procure sempre orientação médica para identificar o causador do incômodo e debelá-lo da melhor maneira possível.

A atuação do fumo é tão nefasta quanto em outras partes do corpo. E a explicação está no surgimento de pequenos bloqueios, as placas de gordura, que diminuem o calibre dos tubos por onde circula o o sangue. “Os rins são cheios de vasos sanguíneos. O cigarro desencadeia inflamações que prejudicam o órgão”, destaca o nefrologista André Luis Baracat.

Tomar cuidado com o excesso de gordura e ingerir alimentos ricos em vitaminas e fibras vai colaborar bastante para a manutenção das funções renais. “É importante adotar uma dieta com menor quantidade de proteína para evitar a sobrecarga renal”, afirma Marcos Vieira, diretor clínico da Fundação Pró-Rim, em Santa Catarina. Esse menu deve ser avalizado pelo médico e por um nutricionista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde