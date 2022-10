Tecnologia Windows 8 quase recebeu novidades que só estreariam no Windows 11

A Microsoft já tinha a intenção de introduzir um painel de widgets, similar ao do Windows 11, acesso aos arquivos da nuvem e uma loja de aplicativos moderna no Windows 8. A revelação foi feita pelo ex-engenheiro do Windows Stefen Sinofsky, que compartilhou um vídeo com conceitos propostos no passado.

Esse material teria sido mostrado aos dirigentes da Microsoft na época da definição dos planos para a próxima versão do sistema operacional. Um trecho é focado nas pessoas envolvidas no projeto, mas o final revela alguns prints de tela com ideias iniciais para o Windows 8, incluindo os famigerados widgets e a conectividade com a internet.

Sinofsky mostrou alguns conceitos presentes atualmente, como o acesso a arquivos de qualquer lugar através do armazenamento em nuvem, modo não perturbe, troca automática de rede, conectividade com o Windows Phone e outras funcionalidades. Todas essas menções foram ajustadas de alguma forma para caber no sistema da Microsoft.

O Windows Phone deu lugar ao Android e o armazenamento em nuvem depende do OneDrive. O modo não perturbe foi vendido como uma das maiores inovações do Windows, além de ter sido aprimorado na versão atual.

Design inicial

O vídeo mostra uma guia chamada “What’s New”, possivelmente relacionada a atualizações de notícias e softwares via internet, e outra com o nome Marketplace, provavelmente incorporado à Windows Store — fraquíssima naquela época. No modo de visualização tradicional, é possível notar uma barra de tarefas totalmente transparente, o que nunca apareceu em versões subsequentes.

Outro conceito interessante era a capacidade de compartilhar arquivos ao arrastá-los para a barra lateral de widgets, facilitando a publicação em redes sociais com o Twitter. Já parecia haver suporte a papéis de parede diferentes para quem usa múltiplos monitores e ordenamento facilitado das telas.

Uma barra lateral trazia vários conteúdos relacionados aos aplicativos instalados e notícias de interesse do usuário. Dá para ver um atalho do Internet Explorer, placares de basquete da ESPN, pesquisas por palavras-chave no E-bay e o clima no momento. Esse se assemelha ao conceito implementado no Windows 10, que evoluiu no Windows 11.

Barra de widgets

No sistema moderno, ainda não há suporte a widgets de terceiros, portanto é possível que a Microsoft ainda não tenha concretizado os planos de 2010. Seria um indício de que apps como Facebook, Reddit e Amazon poderiam oferecer atalhos úteis na área de trabalho em breve? Não há como saber.

É interessante ver como os planos de um sistema de 2010 já traziam conceitos avançados, que só foram introduzidos 5 ou 11 anos depois. A verdade é que os engenheiros de software costumam apresentar ideias muito à frente do seu tempo. Muitas são vetadas por falta de capacidade técnica, outras por dificuldade de execução, mas nenhuma é 100% descartada se for boa.

O Windows 11 parece ter aproveitado algumas das mais revolucionárias para entregar um software diferente dos anteriores, embora ainda em fase de construção — no final do mês, uma grande atualizou chegou para melhorar a experiência. Mas ainda há um conjunto de bugs para serem resolvidos, como o que afetou impressoras na semana passada e impediu a distribuição da versão 22H2.

