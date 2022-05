Mundo Nos Estados Unidos, acesso ao aborto moldou a força de trabalho

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Julgamento de 1973 estabeleceu direito constitucional ao aborto e catapultou mulheres no mercado; vazamento agora mostra que decisão pode ser anulada. (Foto: Reprodução)

Quando Barbara Schwartz lembra de quando era jovem e trabalhava como assistente de palco na Broadway, o alvoroço da experiência vem à sua mente: os dançarinos estressados vestindo seus figurinos nos bastidores, os aderecistas passando com lanternas na boca. Segundo Barbara, ela foi capaz de se jogar nessa carreira cheia de pressão por causa de uma escolha feita em 1976. Ela fez um aborto em uma clínica que encontrou na lista telefônica. Isso aconteceu três anos depois que a decisão do caso Roe versus Wade estabeleceu o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos.

Para Barbara, o mundo parecia cheio de novas oportunidades profissionais para as mulheres. Ela conseguiu um cartão de crédito com seu próprio nome, tornou-se uma das primeiras mulheres a entrar no sindicato local de contrarregras e se juntou àquele bando de gente nos bastidores de espetáculos.

Barbara, 69 anos, agora está aposentada e usa seu tempo livre para acompanhar mulheres até as portas de uma clínica de aborto na fronteira entre a Virgínia e o Tennessee. Ela decidiu se tornar voluntária, porque, em sua opinião, a promessa de seus 20 anos está perdendo força – consequência de leis que reduziram o acesso ao aborto, com um projeto de lei vazado da Suprema Corte revelando que o veredito do caso Roe provavelmente será anulado. “Esta é a minha maneira de retribuir”, disse Barbara.

É assim que Ginny Jelatis, 67 anos, pensa a respeito disso também. Ela estava no último ano do ensino médio quando foi decidido o veredito do caso Roe e começou a atuar como acompanhante para a clínica depois de se aposentar como professora de história em 2016. “Sinto que minha vida está perfeitamente cercada por essa questão”, disse Ginny. “Tornei-me adulta aos 18 anos e aqui estou, aos 60, ainda lutando por essa causa.”

Para mulheres como Ginny, que entraram na vida adulta no início dos anos 1970, o mundo do trabalho e das oportunidades estava mudando rapidamente. A participação das mulheres na força de trabalho passou de cerca de 43%, em 1970, para 57,4%, em 2019. Muitos fatores levaram as mulheres a entrar em maior número no mercado de trabalho naqueles anos, mas os pesquisadores argumentam que o acesso ao aborto foi decisivo.

“Não há dúvida de que o aborto legal possibilita que mulheres de todas as classes e raças tenham algum controle sobre suas vidas econômicas e a capacidade de trabalhar fora de casa”, disse Rosalind Petchesky, professora aposentada, cuja pesquisa foi citada em decisão da Suprema Corte de 1992 que reafirmou o veredito do caso Roe.

Aposentadoria

As mulheres que iniciaram a vida profissional logo após o caso Roe estão atualmente atingindo a idade de aposentadoria. Algumas delas, como Carolyn McLarty, veterinária aposentada, estão mais empenhadas do que nunca em sua defesa contra o aborto. Outras, como Barbara, olham para trás e sentem que suas carreiras estão em dívida com a decisão da Suprema Corte de 1973 e com as escolhas reprodutivas que ela possibilitou para as mulheres. Por isso, elas estão usando seu tempo livre para serem acompanhantes em clínicas de aborto.

A experiência dessas acompanhantes mais idosas, compartilhada em entrevistas ao longo dos últimos meses, demonstra o que o caso Roe significou para um grupo específico: mulheres que lutaram pelo acesso ao aborto quando estavam prestes a entrar na idade adulta e cuja vida profissional foi influenciada pelas oportunidades que elas acreditam que o veredito do caso Roe lhes proporcionou.

“Meu Deus, estão trazendo tudo de volta”, disse Debra Knox Deiermann, 67 anos, acompanhante em uma clínica na área de St. Louis. “Eu simplesmente não posso acreditar que as mulheres jovens não serão capazes de ter acesso ao que tivemos.”

Outras mulheres, que estavam começando suas famílias ou no início de suas carreiras como Roe, estão decididas a lutar arduamente contra o aborto legal. A vida adulta delas foi marcada por uma decisão que consideraram terrível na época e agora elas estão animadas em ver que o veredito provavelmente será anulado. De acordo com a Gallup, em 1975, 18% das mulheres entre 18 e 29 anos acreditavam que o aborto deveria ser ilegal em todas as circunstâncias. No ano passado, entre aquele mesmo grupo de mulheres, agora na faixa etária de 63 e 75 anos, o número era de 23%.

