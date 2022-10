Tecnologia Como ver o valor do pedágio no Google Maps

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Maps utiliza informações de autoridades locais para determinar uma estimativa do preço do pedágio. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na hora de organizar a sua viagem, saiba que é possível ver o valor do pedágio no Google Maps. Além de informar se a sua rota tem paradas, o aplicativo de GPS também consegue exibir o valor gasto nas cancelas para esse trajeto.

O Maps utiliza informações de autoridades locais para determinar uma estimativa do preço do pedágio. O recurso só está disponível no aplicativo para Android e iOS, sem uma previsão de chegada para a versão nos navegadores. Além de verificar o valor, também é possível configurar uma rota que evite pedágios. Veja o passo a passo!

Como ver o valor do pedágio da sua viagem no Google Maps

Abra o Maps e digite o endereço de destino;

Na tela de configuração da rota, o Maps exibe a estimativa do preço em pedágios, além de informações sobre placas de rodízio em cidades específicas;

Toque na barra inferior para abrir os detalhes da viagem. É possível ver a tarifa do pedágio e as direções do trajeto. Para alterar mais opções, selecione “Mudar configurações de pedágio”;

No menu suspenso, escolha entre desativar a função para mostrar os valores ou configure rotas que desviem dos pedágios.

Como evitar pedágios pelo Google Maps

Por padrão, o Maps informa a rota mais rápida para a sua viagem, mas há a possibilidade de alterar para as alternativas que não cobram pedágio. Na hora de configurar a sua rota, selecione a opção “Mudar configurações de pedágio”. Em seguida, marque a opção “Evitar pedágios”. Dessa forma, o Maps mostrará apenas os trajetos compatíveis.

Além disso, em viagens para a cidade de São Paulo, é possível descobrir as placas sujeitas ao rodízio diário e ainda traçar rotas que evitem essas zonas. É possível alterar essa opção antes da viagem ou nas configurações do app.

Como ver o valor do pedágio no Waze

O aplicativo de mobilidade urbana do Google não é a única opção para ver os preços de pedágios. O Waze, principal concorrente do Maps, também disponibiliza essa função. Com a ferramenta, também é possível calcular rotas sem a cobrança de tarifas e cadastrar um passe automático de cancelas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia