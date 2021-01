Rio Grande do Sul Condutor de Camaro é preso após causar acidente com morte na Freeway

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Motorista do Corsa, um homem de 27 anos, de Canoas, morreu. Foto: Divulgação/PRF Motorista do Corsa, um homem de 27 anos, de Canoas, morreu. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Um homem foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após se envolver em um acidente que resultou na morte de um homem na manhã deste sábado (30), em Porto Alegre, na BR 290 (Freeway).

Por volta das 9h, usuários da rodovia ligaram para o telefone de emergência 191 relatando que um Camaro, com placas de Gravataí, e um Corsa, com placas de Canoas, faziam racha na Freeway. Ainda, contaram que, em determinado momento da corrida, o Camaro “cortou a frente” do Corsa, que perdeu o controle e saiu de pista, capotando várias vezes.

Os policiais rodoviários federais iniciaram as buscas pelos veículos envolvidos e, próximo à saída da rodovia em direção à avenida Assis Brasil, encontraram o Corsa acidentado, com o motorista, um homem de 27 anos, de Canoas, morto.

Outra equipe interceptou o Camaro próximo à unidade operacional da PRF em Porto Alegre. Ao ser abordado, o condutor de 21 anos, de Gravataí, que não era habilitado, estava muito nervoso e tremendo. Indagado pelos policiais, o jovem inicialmente deu informações desconexas sobre os fatos.

Ele foi preso e conduzido para a polícia judiciária em Porto Alegre, onde foi enquadrado por homicídio culposo e fuga do local do acidente. O homem realizou o teste com o bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

