Inter Confira datas, horários e locais dos jogos do Inter na retomada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A equipe colorada está realizando seus treinamentos na cidade de Itu, no interior de São Paulo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de ter suspendido o Campeonato Brasileiro por duas rodadas em razão das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que a competição será retomada no início de junho. Três rodadas do torneio (a 7ª, a 8ª e a 9ª) foram reprogramadas pela entidade.

Com isso, o Inter já conhece seus próximos duelos no Brasileirão. No dia 1º de junho (um sábado), o Colorado viaja até a Arena Pantanal, em Mato Grosso, para enfrentar o Cuiabá, às 18h30min. Já no dia 13 do mesmo mês (quinta-feira), às 20h, contra o São Paulo, o Inter mandará seu jogo no Heriberto Hülse, em Criciúma (Santa Catarina). Em seguida, no dia 16 (domingo), o duelo contra o Vitória será no Barradão, em Salvador (Bahia), às 16h.

“Quanto às partidas adiadas dos Clubes Gaúchos de rodadas anteriores e de outras competições organizadas pela CBF, a entidade reitera que serão remanejadas para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas no calendário”, informou a entidade.

Copa Sul-Americana

Em outra frente, a Conmebol havia confirmado nesta semana que a Arena Barueri e o Alfredo Jaconi serão as casas do Inter nos próximos dois duelos como mandante pela Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira (28), o Colorado enfrenta o Belgrano-ARG, às 21h30min, em São Paulo. Já no dia 8 de junho (sábado), o Inter joga na Serra Gaúcha, contra o Delfín-EQU, também às 21h30min. Antes, também pela competição continental, o Colorado viaja à Bolívia para encarar o Real Tomayapo no dia 4 de junho (terça-feira), às 21h30min, no estádio IV Centenário.

Treino em SP

Após treinar em dois turnos no primeiro dia de treinamentos em Itu, o grupo colorado voltou a trabalhar na manhã dessa quarta-feira (22) na cidade paulista. A comissão comandou diversas atividades intensas no campo do hotel que a delegação está hospedada.

Os primeiros exercícios foram de trocas de passes em curto espaço. Depois, os jogadores realizaram um circuito físico com diversas atividades no campo que terminava com finalização no gol. O treinamento teve sequência com minijogos em campo reduzido, fechando o dia com um confronto entre duas equipes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/confira-datas-horarios-e-locais-dos-jogos-do-inter-na-retomada-do-brasileirao/

Confira datas, horários e locais dos jogos do Inter na retomada do Brasileirão

2024-05-22