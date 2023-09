Mundo Congresso dos Estados Unidos tem algumas horas para impedir paralisação do governo

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Divergências entre parlamentares republicanos impedem que o Congresso chegue a um consenso para aprovar uma extensão de financiamento de curto prazo do governo Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As agências federais dos Estados Unidos estão organizando os preparativos finais para suspender funções não essenciais enquanto o governo americano se encontra à beira de uma paralisação, o chamado shutdown. Os parlamentares do Congresso correm contra o prazo crítico de 23h59 (horário de Washington) deste sábado (30).

No entanto, a probabilidade de evitar uma paralisação parece pequena depois que o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, não conseguiu chegar a um acordo dentro de seu próprio partido para aprovar uma extensão de financiamento de curto prazo do governo na sexta-feira (29), deixando o Congresso em um impasse.

As divergências internas entre os republicanos da Câmara desempenharam um papel central em levar o Congresso a um impasse sobre os gastos – e ainda não está claro como a questão será resolvida, levantando preocupações no Capitólio de que a paralisação, depois de iniciada, não será fácil de ser resolvida.

Uma paralisação deve ter impactos em todo o país – desde viagens aéreas até a água potável – e muitas operações do governo seriam interrompidas, mesmo que os serviços considerados essenciais para a segurança pública continuem.

Os republicanos da Câmara rejeitaram uma proposta bipartidária do Senado para manter o financiamento do governo até 17 de novembro, mas não conseguiram concordar com um plano próprio para evitar a paralisação por conta da resistência de um bloco de conservadores contrários a qualquer tipo de extensão do financiamento a curto prazo.

McCarthy sofreu outra derrota na sexta-feira, quando a Câmara não conseguiu avançar com um projeto de lei provisório de última hora. A liderança do Partido Republicano na Câmara disse aos membros que novas votações devem ocorrer neste sábado, mas ainda não está claro qual projeto a Câmara votaria.

Após a votação fracassada de sexta-feira, McCarthy disse aos repórteres que havia proposto apresentar um projeto de lei provisório “limpo” e disse que estava “trabalhando talvez para poder fazer isso”.

“Continuamos a trabalhar – tentando encontrar uma saída para esta situação”, disse McCarthy. O projeto de lei bipartidário do Senado incluiria fundos adicionais para ajudar a Ucrânia, criando um ponto de discórdia na Câmara, já que muitos republicanos se opõem a mandar mais apoio ao país devastado pela guerra.

McCarthy argumentou na sexta-feira que a ajuda à Ucrânia deveria ser retirada do projeto de lei do Senado. “Eu acho que, se tivéssemos um projeto de lei limpo, sem a Ucrânia, poderíamos, provavelmente, aprová-lo. Acho que, se o Senado incluir a Ucrânia e se concentrar na Ucrânia em vez dos Estados Unidos, isso pode causar problemas reais”, disse ele.

McCarthy enfrenta agora o desafio mais significativo de sua liderança até o momento, enfrentando a resistência dos conservadores e as ameaças de uma votação para destituí-lo do cargo de presidente da Câmara.

O Senado, entretanto, está trabalhando para avançar com o seu próprio projeto provisório bipartidário. A casa deve fazer uma votação processual na tarde deste sábado para avançar com o projeto, mas ainda não está claro quando os senadores podem fazer a votação final para aprovar o projeto e isso pode não acontecer até segunda-feira (02), depois que o governo já tiver sofrido a paralisação.

O senador republicano Rand Paul, do Kentucky, tem sido um obstáculo para o Senado chegar a um acordo que acelere a consideração do projeto de lei, já que ele protesta contra a inclusão de ajuda adicional à Ucrânia.

A segurança nas fronteiras também se tornou um fator complicador para o projeto de lei do Senado, já que muitos republicanos querem alterar o texto para incluir a questão.

Os republicanos do Senado disseram na sexta-feira que ainda estavam discutindo que tipo de emenda sobre fronteiras gostariam de adicionar ao projeto de lei e não tinham certeza se a casa poderia sequer avançar o projeto na votação processual de sábado sem a adição de uma emenda sobre fronteiras.

“Nada está realmente acontecendo, há muitas peças móveis nesta fase”, disse o senador Mike Braun, republicano. “Acho que o que entendi é que teremos uma votação amanhã… e fora isso, não há nada que esteja realmente cristalizado em algo que provavelmente seria aceitável para a Câmara.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/congresso-dos-estados-unidos-tem-algumas-horas-para-impedir-paralisacao-do-governo/

Congresso dos Estados Unidos tem algumas horas para impedir paralisação do governo

2023-09-30