Saúde Conheça 7 bebidas que limpam naturalmente os rins

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Suco de beterraba é um limpador renal incrível, e irá também melhorar a saúde do seu fígado. (Foto: Reprodução)

Os rins são órgãos pequenos que exercem uma função vital na manutenção da sua saúde. Eles fazem parte do seu trato urinário e filtram seu sangue. O que eles filtram sai como urina.

Infecções renais são muito perigosas. Câncer de rim (renal) causa cerca de 14.000 mortes anualmente, com 63.990 casos novos diagnosticados a cada ano. Ajude a manter os rins funcionando alegremente e saudavelmente desfrutando de algumas bebidas.

Chá de Dente-de-Leão

O dente-de-leão inteiro é comestível, e é particularmente bom para os seus rins. Chá de dente-de-leão é uma boa fonte de vitamina A, vitaminas do complexo B, vitaminas C e D, ferro, potássio e zinco. É um diurético e substitui o potássio perdido na urina.

Dentes-de-leão são usados nos remédios dos americanos nativos para tratar doença renal. É um anti-inflamatório e dissolve cálculos renais.

Suco de beterraba

Suco de beterraba é um limpador renal incrível, e irá também melhorar a saúde do seu fígado. Suco de beterraba está repleto de antioxidantes que removem os radicais livres, e as beterrabas aumentam a acidez da urina. Isto ajuda a remover cálcio, reduzindo a chance de desenvolver cálculos renais. Beterrabas ajudam a limpar o sangue, ajudando nessa parte do trabalho dos rins.

Uma rápida busca na internet fornece muitas receitas de suco de beterraba, variando desde sucos de limão/gengibre/beterraba até sucos condimentados de manjericão/beterraba ou sucos com melancia e beterraba.

Chá de gengibre

Gengibre é um tempero com muitos benefícios para a saúde. Pesquisas corroboram os benefícios do gengibre. Ele remove os radicais livres e diminui a inflamação associada à doença renal.

Rale gengibre sem casca e lavado em água quente, cubra e espere 5 ou mais minutos. Se você precisa adoçar, adicione um pouco de mel e aproveite. Este chá ajuda na tosse e alivia dor de estômago, incluindo enjoos matinais. Também pode reduzir os níveis de colesterol e combater infecções.

Urtiga

Urtiga é uma planta com um longo histórico de uso na fitoterapia tradicional. Ela é conhecida por diminuir a inflamação e é rica em antioxidantes.

Urtiga é aprovada para uso em vários países europeus para tratamento de doenças renais. Pelo fato de ser diurética, a urtiga ajuda a eliminar bactérias do trato urinário. Beba um copo extra de água com cada xícara de chá para ajudar na limpeza dos rins.

Suco de limão

A maioria das pessoas já ouviu falar do suco de limão para eliminar gordura e limpar o fígado. Suco de limão e laranja contém citrato que ajuda a remover cálcio dos rins e, portanto, evita o desenvolvimento de cálculos renais. Esprema quatro ou cinco limões em um litro de água gelada e beba.

Faça seus sucos com a fruta espremida, porque as variedades compradas no mercado têm muito açúcar e o processo de pasteurização degrada nutrientes.

Suco de arando

Suco de arando é um tratamento popular e eficaz para infecções da bexiga urinária. Visto que é filtrado pelos rins primeiro, o suco de arando pode ajudar a manter seus rins saudáveis. Infecções da bexiga e do trato urinário são desagradáveis. Infecções renais que resultam de bactérias que se deslocam do trato urinário para os rins pode ser fatal. Suco de arando pode ajudar a prevenir cálculos renais.

Chá de açafrão

Açafrão é outro tempero com propriedades saudáveis incríveis. É um poderoso anti-inflamatório e conhecido por deter a inflamação associada à doença renal crônica. O açafrão aparentemente detém um intestino com vazamento, também associado à inflamação crônica.

Açafrão diminui a pressão sanguínea, a segunda causa principal de doença renal. Visto ele melhora a função hepática, beber chá de açafrão é um excelente limpador renal.

Cada um destes limpadores renais naturais também traz outros benefícios para a saúde. Não tem como errar! Os rins são uma parte importante do nosso corpo e eles trabalham duro. Então é preciso ajudá-los nesse esforço com o auxílio destas bebidas saudáveis e, com sorte, iremos evitar a dor de cálculos renais ou a agonia de infecções do trato urinário e infecções renais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde