Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Oito em cada dez usuários brasileiros abrem o app pelo menos uma vez por dia. (Foto: Reprodução)

Os vídeos curtos do TikTok conquistaram de vez os brasileiros. Com 105,3 milhões de usuários, o Brasil é um dos maiores mercados da plataforma, atrás apenas da Indonésia e dos Estados Unidos, segundo dados da Statista — plataforma on-line alemã especializada em coleta e visualização de dados. Por aqui, oito em cada dez usuários acessam o app ao menos uma vez por dia, revelou também uma pesquisa feita pelo instituto Opinion Box. Os conteúdos mais populares vão de humor, música e saúde a notícias e finanças.

João Finamor, professor de Marketing Digital da ESPM, explica que o sucesso do TikTok pode ser atribuído tanto ao contexto de pandemia quanto à aquisição de um app que tinha uma base de usuários brasileiros. “O TikTok comprou o Musical.ly que já tinha uma base de brasileiros muito ativa. Isso veio atrelado à pandemia, momento em que o usuário estava em casa, ocioso, com celular”.

Júlia Villela, Head de Insights do Opinion Box, diz que o sucesso se explica pelo modo como TikTok captura e prende a atenção. “O algoritmo apresenta vídeos relevantes logo na tela inicial, com base nas suas interações, criando uma experiência de consumo constante”, explica.

Para a consultora de Pesquisa e Inteligência Digital Giulia Costa, de 24 anos, é a personalização que mais a atrai.

“Eu gosto que o conteúdo é feito sob medida e o TikTok abrange uma variedade enorme de assuntos. Ao contrário do Instagram, vejo vídeos sobre diferentes temas, e não só sobre a vida das pessoas que eu sigo”, declara.

Experiência hipnótica

A dinâmica de funcionamento do TikTok faz com que 60% considerem o app uma rede social viciante, de acordo com a pesquisa feita pelo Opinion Box.

Beatriz Galvão, coordenadora de pós-graduação da Estácio e docente em Economia Criativa, analisa que o engajamento e o caráter viciante do app estão ligados ao funcionamento do algoritmo. Segundo ela, a plataforma “atende ao desejo de gratificação instantânea”.

“O algoritmo utiliza inteligência artificial para entender preferências e oferecer uma seleção contínua de conteúdos altamente relevantes e estimulantes. O formato de “scroll infinito” reforça essa dinâmica, criando uma experiência quase hipnótica”, explica a especialista.

Apesar de a maioria dos usuários considerar o TikTok viciante, nem todos produzem conteúdo. Segundo o Opinion Box, 30% nunca postam e apenas consomem vídeos, enquanto outros 30% publicam raramente. Para João Finamor, da ESPM, é o comportamento das gerações predominantes no app: a Z e a Alfa.

Engajamento

Enquanto parte dos usuários não publica no TikTok, criadores veem na plataforma um espaço para crescer. A criadora de conteúdo Pietra Lins, de 26 anos, tem 16.500 seguidores e destaca que a entrega de seus conteúdos no app supera a de outras redes. Um de seus vídeos alcançou 6,8 milhões de visualizações por lá.

Para Finamor, da ESPM, os criadores devem investir no TikTok, pois o algoritmo prioriza a qualidade do conteúdo e o interesse do público, não o número de seguidores.

“Caso um criador de conteúdo ou uma marca consiga produzir conteúdo que se torna relevante no app, ele pode atingir milhares de pessoas tendo poucos seguidores. É o diferencial do TikTok em relação a outras plataformas como Instagram e YouTube”, diz Finamor.

