Conheça seis hábitos que você deve abandonar para ter dentes saudáveis

8 de julho de 2020

Uma boa escovação previne a proliferação de micro-organismos que prejudicam dentes e gengivas.(Foto: Pexels)

Você sabia que cuidar da saúde bucal vai muito além da escovação diária dos dentes? Existem muitos hábitos, que a princípio parecem inofensivos, mas que prejudicam o nosso sorriso. Com pequenas mudanças na rotina você consegue evitar uma grande dor de cabeça.

É comum por exemplo, a pessoa apertar os dentes durante o exercício físico. Na prática de esportes, temos a tendência de encostar os dentes ao fazer força e levantamento de peso. E isso pode ser muito prejudicial tanto para seus dentes quanto para seu corpo. O bruxismo no esporte pode causar fratura de dentes, sensibilidade excessiva, dores em região de cabeça, bochecha, pescoço, nuca e ombros. Se deseja cuidar da sua saúde e não prejudicar sua performance, é necessário procurar um dentista para avaliar a necessidade de uso de protetores bucais e placas estabilizadoras para prática de esportes de forma segura.

Veja abaixo seis hábitos que você deve abandonar se quiser ter dentes saudáveis.

1- Levar objetos para a boca

Abrir embalagens e garrafas, além de morder tampas de canetas, causam um estresse excessivo na estrutura do dente e podem causar trincas ou fraturas. Evite!

2- Escovar dos dentes sem cuidado

A gente sabe: na correria do dia a dia é muito fácil cair na tentação de escovar os dentes rápido. Mas, acredite, uma boa escovação previne a proliferação de micro-organismos que prejudicam dentes e gengivas.

3- Roer as unhas

Mesmo que alivie a tensão inicial, o ato não vale a pena: ele leva ao estresse de algumas estruturas dos dentes, que podem lascar e fraturar com mais facilidade, além de contribuir para a retração da gengiva. Fuja desse hábito.

4- Café, refrigerante, vinho e açúcares

Os corantes presentes no vinho e no café podem escurecer os dentes com o passar do tempo, enquanto os açúcares presentes nos refrigerantes danificam o esmalte e a dentina.

5- Palitar os dentes

Especialistas são totalmente contra o uso de palito de dentes, pois eles causam perdas substanciais de estrutura dental, desgastando o esmalte, além de machucar a gengiva. Como opção, use fio dental.

6- Cigarro

São inúmeros os benefícios para quem para de fumar. No caso da saúde bucal, as substâncias presentes no cigarro diminuem a vascularização dos tecidos moles que envolvem os dentes, diminuindo sua capacidade de nutrição e proteção. As informações são do portal de notícias Terra.

