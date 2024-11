Saúde Conheça sinais que podem ser percebidos horas ou dias antes de um AVC

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame, acontece quando o fluxo de sangue para uma região do cérebro é interrompido. (Foto: Freepik)

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame, acontece quando o fluxo de sangue para uma região do cérebro é interrompido, resultando em danos neurológicos que podem deixar sequelas permanentes ou até levar à morte.

O quadro é grave e urgente, mas, muitas vezes, o paciente começa a sentir alguns sintomas horas ou dias antes de o AVC acontecer de fato. Saber reconhecer o acidente com antecedência é essencial para evitar os efeitos da condição a longo prazo. Veja abaixo sinais que podem ser percebidos dias antes de um AVC.

– Dor de cabeça: Para o AVC hemorrágico, caracterizado pela ruptura de um aneurisma cerebral, o principal sinal de alerta é uma dor de cabeça intensa e súbita. O neurocirurgião vascular Eduardo Waihrich, do Instituto do Coração de Taguatinga, em Brasília, explica que a dor é “de alta intensidade e surge de forma repentina, ocorrendo entre sete e dez dias antes do rompimento do aneurisma.”

Uma pesquisa de 2020 publicada no The Journal of Headache and Pain observou que, em 14,7% dos casos de AVC isquêmico, os pacientes experimentaram pelo menos uma dor de cabeça na semana anterior ao AVC. Entre os tipos de dor registrados, destacaram-se cefaleias tensionais, enxaquecas e dores em trovoada, todas descritas como potenciais sinais de alerta.

O neurologista Maciel Pontes, do Hospital de Base do Distrito Federal, complementa que, embora nem todas as dores de cabeça estejam associadas ao AVC, uma dor súbita, intensa e incomum deve ser considerada um alerta, principalmente se vier acompanhada de outros sintomas como náuseas, visão dupla ou alterações na consciência.

– Ataque Isquêmico Transitório (AIT): O AIT, conhecido como “mini-AVC”, ocorre quando um coágulo bloqueia temporariamente o fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral. De acordo com Pontes, os sintomas incluem dificuldade de fala, perda de visão em um dos olhos e fraqueza em um dos lados do corpo.

“Estes sinais, que duram poucos minutos, são importantes alertas, pois indicam um risco elevado de AVC nas próximas horas ou dias”, alerta. Cerca de 30% dos casos de AVC isquêmico são precedidos por um AIT, reforçando a importância de procurar ajuda médica imediatamente.

Outros sintomas incluem: Dificuldade de compreensão; Desorientação súbita; Perda de equilíbrio; e Alterações súbitas de comportamento ou confusão.

“Esses sintomas, embora incomuns, também indicam alterações neurológicas e devem ser levados a sério”, diz o neurologista.

O que é um AVC

O neurocirurgião vascular Waihrich explica que o AVC é considerado qualquer distúrbio súbito da circulação cerebral, seja por uma interrupção do fluxo ou pela ruptura de um vaso, que leva a um sangramento no órgão.

Existem dois tipos de AVC mais comuns. O isquêmico, que resulta do bloqueio de uma artéria, e o hemorrágico, que é causado por um sangramento cerebral. As causas do derrame são diversas, incluindo doenças vasculares e cardiovasculares, como hipertensão arterial e problemas cardíacos, além de diabetes, colesterol elevado, tabagismo e sedentarismo.

“Esses são os principais fatores de risco, e é importante lembrar que eles se acumulam ao longo da vida, aumentando as chances de ter o acidente com o passar dos anos. A cada década após os 60 anos, por exemplo, o risco de AVC praticamente dobra”, afirma Waihrich.

Pontes complementa lembrando que, embora o AVC seja mais frequente em pessoas acima de 55 anos, ele pode ocorrer em qualquer idade, especialmente em quem possui os fatores de risco.

