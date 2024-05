Acontece Construsul participa de campanha para reconstrução de casas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Maior feira de construção civil do Sul do País se uniu à Reconstrusul, que arrecada materiais para auxiliar na reconstrução dos lares das vítimas. Foto: Divulgação Maior feira de construção civil do Sul do País se uniu à Reconstrusul, que arrecada materiais para auxiliar na reconstrução dos lares das vítimas. Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conscientizar pessoas e empresas a doar itens de obras para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul a reconstruir suas casas é o objetivo da campanha nacional Reconstrusul.

A iniciativa está coletando produtos como areia, cimento, canos, vasos sanitários, cubas, bancadas, portas, janelas, torneiras, revestimentos, móveis e eletrodomésticos – tudo que possa ser usado para reconstrução – em pontos de coletas localizados em diferentes Estados brasileiros.

Buscando contribuir com inciativa, a maior feira do setor de Construção Civil no Sul do País, a Construsul – Feira Internacional da Construção, se uniu ao projeto para auxiliar no transporte dos materiais, fazendo com que as doações cheguem a diferentes cidades atingidas pelas enchentes no interior gaúcho. Na segunda-feira (20), a primeira carreta de São Paulo, com 12 toneladas de itens para doação, chegou a Lajeado, cidade do Vale do Taquari, com transporte fornecido pela Construsul.

O diretor da promotora da feira, a Sul Eventos, explica que a união da Construsul a um projeto com esse propósito é algo natural.

“Como a maior feira de Construção Civil do estado e de toda a região Sul do país, estamos junto do povo gaúcho neste momento de desafios e reconstrução do nosso estado”, pontua Wilson Richter.

Reconstrusul tem adesão de mais de 90 cidades brasileiras

A idealizadora da campanha Reconstrusul, arquiteta Dudi Duarte, de São Paulo, explica que o objetivo é receber itens novos ou usados em bom estado que normalmente são desperdiçados em obras.

“Esses materiais são enviados ao Rio Grande do Sul e são recebidos por arquitetos parceiros que estão encabeçando o programa em diferentes regiões do RS. Eles são responsáveis pela triagem e seleção das famílias contempladas, direcionando e destinando os materiais de forma correta”, detalha.

Dudi reforça que mais de 90 cidades pelo Brasil estão com ponto de coleta para arrecadar itens para a Reconstrusul. “O lar é segurança e dignidade e é isso que queremos devolver aos gaúchos através de uma união gigante”, explica. Mais informações sobre o projeto e os pontos de coleta podem ser conferidos no perfil oficial da Reconstrusul em www.instagram.com/reconstrusul_oficial.

Sobre a Construsul

A 25ª Construsul – Feira Internacional da Construção estava prevista para ocorrer em julho deste ano, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre, mas precisou ser adiada devido ao cenário atual de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Em breve, a organização divulgará a nova data para realização do evento. A feira reúne toda cadeia produtiva e engloba os setores de construção, acabamentos e infraestrutura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/construsul-participa-de-campanha-para-reconstrucao-de-casas-afetadas-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Construsul participa de campanha para reconstrução de casas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-23