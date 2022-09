Inter Corinthians e Internacional disputam a final do Brasileiro Feminino

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Gurias coloradas venceram o São Paulo por 1 a 0, com gol de Maii Maii, e conquistaram a classificação Foto: Mauro Horita/Staff Images/CBF 12/09/2022 - BRASILEIRAO FEMININO 2022/ SAO PAULO X INTERNACIONAL - São Paulo e Internacional, válido pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirao Feminino 2022, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Foto: Mauro Horita Foto: Mauro Horita/Staff Images/CBF

O time feminino de futebol do Inter venceu o São Paulo por 1 a 0, nesta segunda-feira (12), com gol de Maii Maii, e conquistou a classificação inédita para a final do Campeonato Brasileiro A1 e para a Libertadores de 2023.

Depois de empate por 1 a 1 no jogo da ida, disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, o triunfo no Morumbi, em São Paulo, garantiu a vaga para o Inter, que agora decidirá o título nacional contra o Corinthians.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta terça-feira (13) as datas e horários das finais do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e Internacional.

O primeiro jogo será no Beira-Rio, neste domingo (18), às 11h. A equipe colorada chega à final após eliminar o São Paulo no Morumbi.

Já após eliminar o rival Palmeiras na semifinal, as Brabas do Timão vão atrás do tetracampeonato nacional, o tri consecutivo, e decidirão na Neo Química Arena, dia 25, às 14h.

A equipe feminina paulista já levantou a taça em 2018, 2020 e 2021. Em 2021, o Inter chegou em quarto lugar. Em 2022, as Gurias Coloradas chegam na sua primeira final.

