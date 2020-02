Mundo Coronavírus já matou quase 640 pessoas na China

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

A província chinesa de Hubei, epicentro da epidemia do novo coronavírus, registrou 69 novas mortes na quinta-feira (06). Com isso, subiu para 637 o número de óbitos causados pela doença no país. Outros 2.447 casos de pessoas com o coronavírus foram confirmados apenas na região mais afetada, totalizando mais de 31.211 mil ocorrências em toda a China.

Morte de médico

A morte do médico chinês Li Wenliang, apontado como um dos primeiros a identificar a existência do surto, foi confirmada na quinta-feira pelo Hospital Central de Wuhan. Li Wenliang, de 34 anos, foi um dos oito médicos que a polícia chinesa investigou sob a acusação de “espalhar boatos” relacionados ao surto. Ele era casado e tinha uma filha de 5 anos.

