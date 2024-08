Porto Alegre Cortejo por espaços culturais de Porto Alegre abre programação do Dia do Patrimônio

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Para estimular visitação aos espaços, será distribuído gratuitamente o Passaporte do Dia do Patrimônio. (Foto: Jean V Dettenborn/Ascom Sedac)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Partindo da escadaria da avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, um cortejo guiado por artistas abre a programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural na sexta-feira (16). Será a sexta edição da celebração, que neste ano, além de destacar a valorização dos bens culturais, incentiva ações de recuperação e reconstrução de acervos e instituições impactadas pela enchente. A programação é composta por atividades em mais de 60 municípios do Rio Grande do Sul até 18 de agosto.

A concentração para o cortejo será no Teatro de Arena, às 18h, e prevê paradas em algumas das principais instituições culturais do Centro da capital: Museu de História Julio de Castilhos (MHJC), Palácio Piratini, Theatro São Pedro (TSP), Biblioteca Pública do Estado (BPE), Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Memorial do Rio Grande do Sul, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom) e finaliza na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Ainda na sexta-feira (16), o Choro na Travessa, na Travessa dos Cataventos, tem início previsto para as 20h, com Elias Barbosa e grupo.

Nas instituições da Secretaria da Cultura (Sedac), serão oferecidas exposições, rodas de conversa, visitas guiadas, intervenções musicais e cênicas e feiras, entre outras atividades que promovem a interação com o patrimônio e a valorização dos bens culturais.

Para estimular a visitação aos espaços, a Sedac irá distribuir, gratuitamente, o Passaporte do Dia do Patrimônio. O panfleto exibe um mapa do Centro Histórico de Porto Alegre, indicando a localização das instituições abertas à visitação, e pode ser retirado nas 11 instituições participantes.

O visitante que registrar sua passagem por pelo menos sete espaços recebe um kit cultural do Dia do Patrimônio, que pode ser retirado no balcão de informações da Casa de Cultura Mario Quintana, no dia 24 de agosto, das 10h às 18h, mediante apresentação do passaporte preenchido.

Sobre o Dia do Patrimônio

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural é promovido pela Sedac, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), do Departamento de Memória e Patrimônio (DMP) e do Sistema Estadual de Museus (SEM). Estabelecido pelo decreto 54.608/2019, desde 2019 a efeméride é comemorada no terceiro fim de semana de agosto. A data prevê a realização de atividades de sensibilização e de educação patrimonial, bem como a preservação, a proteção, a valorização e a salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial do Estado.

