Futebol Coudet elogia desempenho da equipe e se mostra preocupado com a falta de vitórias no clássico Grenal

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após a vitória de 4×0 colorada em cima do Esportivo, e a classificação para a final do returno do Campeonato Gaúcho, Eduardo Coudet falou sobre a partida e sobre o futuro da equipe no campeonato. O técnico se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe, e só destacou como ponto negativo, a expulsão de Saravia, que foi expulso ao 18 minutos do segundo tempo. “Tínhamos falado que precisávamos começar de uma boa forma. Chegaram rápido os três gols e depois, no intervalo, tentar dosificar o esforço e não sofrer. O único saldo negativo é a expulsão. É normal que Renzo tenha tentado evitar o gol. Eu falei que não queria tomar gol, que era importante. Eu acho que jogou contra para tentar evitá-lo. Penso que é o único saldo negativo do jogo”.

Nesta terça-feira (4), Coudet e D’Alessandro serão julgados pelo TJD-RS pelos incidentes após o clássico Grenal de retorno do futebol. Se julgados, os dois podem ser suspensos e podem desfalcar o colorado na final do returno, contra o Grêmio, na quarta-feira (5). Sobre isso, Coudet disse estar de consciência limpa: “Eu penso que não vai ter nenhum tipo de sanção. Pelo menos da minha parte, nunca faltei respeito com nada. Nunca faltei respeito com nenhuma autoridade. Seria totalmente injusto e não seria lógico“.

Coudet falou também sobre a sequência apertada de jogos que a equipe terá pela frente com o início do Campeonato Brasileiro no dia 8 deste mês, mas destacou que já consegue ver evolução em sua equipe e que a sequência vem para ajudar: “Me parece que estamos retomando o ritmo de jogo. Nós temos muitos jogos pela frente. Nos resta jogar, jogar e jogar. Mas aos poucos, vamos encontrando uma forma. Vocês viram hoje e na partida anterior. Creio que vamos nos adaptando cada vez mais ao ritmo da competição a vamos nos adaptando cada vez mais rápido aos rivais que vamos enfrentar“.

Por fim, antes mesmo de saber o resultado da disputa entre Grêmio e Novo Hamburgo, Coudet já falou sobre a possibilidade de um Grenal na final do returno. Já são oito clássicos sem vitórias pelo lado colorado. Sob o comando de Coudet, são duas derrotas em um empate. E isso atrapalha o sono do técnico: “Me incomoda muito. Me incomoda muito porque quero ganhar. Se for um clássico, vamos tentar novamente nos impor e ganhar, ainda mais nessa maneira, em uma partida decisiva”.

Agora é Grenal! Com a vitória gremista em cima do Novo Hamburgo, o tricolor será o adversário do Inter na final do returno do Campeonato Gaúcho. A decisão está prevista para a próxima quarta-feira, na Arena, mas datas e horários ainda serão confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

