Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A partir desta segunda-feira (3), o colorado começa a distribuição das camisetas da campanha Estaremos Contigo. No site do clube, na área destinada aos sócios, o torcedor poderá escolher se deseja retira a peça no Beira Rio, ou se quer receber em casa, mediante o pagamento de frete, com prazo de entrega de um a sete dias. Para a retirada presencial, será preciso aguardar a mudança da bandeira distanciamento social decretada pelo governo do estado. Sócios que moram fora do país devem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Sócio para obter informações sobre o envio.

Podem retirar as camisas agora, os sócios que anteciparam as mensalidades a partir de junho deste ano. Para quem não adiantou, a entrega será feita a partir de novembro. No entanto, até o dia 9 é possível pagar as parcelas antecipadas e já receber a peça.

Confira mais sobre a campanha aqui.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

