Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

O Colorado foi derrotado de virada pelo Belgrano, por 2 a 1, na Arena Barueri, em São Paulo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O planejamento do Inter para a retomada do futebol não correu conforme o esperado. Na noite da última terça-feira (28), o Colorado foi derrotado de virada pelo Belgrano, por 2 a 1, na Arena Barueri, em São Paulo, em partida válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após cerca de um mês sem jogar devido às enchentes no Rio Grande do Sul, a falta de ritmo de jogo foi mencionada pelo técnico Eduardo Coudet na entrevista coletiva pós-jogo. No entanto, o argentino evitou usar a paralisação do calendário como desculpa para o desempenho.

“Resta trabalhar e melhorar, principalmente no ritmo de jogo, no último passe e na definição, que sempre são os aspectos mais difíceis quando não podemos jogar com espaço na frente. Acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, exceto por esses dois minutos que nos custaram o jogo”, afirmou Coudet.

O treinador também abordou os desafios enfrentados pela equipe e pela comissão técnica durante o período de enchentes e de treinamentos fora de Porto Alegre. No entanto, ressaltou a importância de manter o pensamento positivo e acreditar em um melhor desempenho nos próximos jogos.

“É muito difícil ignorar o que está acontecendo em Porto Alegre. É complicado não prestar atenção ao clima. Ontem, houve alerta de ciclone. O castigo é demasiado”, declarou.

Com o resultado negativo em São Paulo, o Internacional agora luta para garantir o segundo lugar do Grupo C e avançar para a repescagem. Para isso, a equipe dependerá de uma combinação de resultados, tendo ainda dois jogos atrasados para disputar: o primeiro contra o Real Tomayapo-BOL, em 4 de junho, e o segundo diante do Delfín-EQU, em 8 de junho. Antes disso, o time de Coudet entrará em campo neste sábado (1º) para enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30min, pelo Brasileirão.

Para ainda ter chance de se classificar às oitavas de final, o time gaúcho precisa somar quatro pontos nos dois próximos jogos da 1ª fase e ainda disputar um duelo eliminatório contra uma equipe oriunda da fase de grupos da Copa Libertadores.

Leilão virtual

Para lembrar e manifestar apoio aos atingidos pelas enchentes no RS, o Colorado entrou em campo, na Arena Barueri, com uma camiseta com manchas de barro. O clube disponibilizará uma destas camisetas assinada por todos os atletas em um leilão virtual, que terá 100% do lucro revertido para as vítimas das enchentes.

