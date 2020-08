Cristiano Ronaldo quer que a Juventus acerte um acordo pelo atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O atacante mexicano está sendo muito cotado para jogar no Manchester United na próxima temporada e tem futuro indefinido após ter tido um bom ano.

A imprensa portuguesa afirma que o clube dirigido por Nuno Espírito Santo acertou a contratação do atacante Paulinho, do Braga, para substituir o centroavante das duas últimas temporadas. Na Itália, Jiménez pode entrar no lugar de Higuaín, muito cotado para jogar nos Estados Unidos na próxima época.

O mexicano está com 29 anos e há duas temporadas no Wolverhampton, mas chamou a atenção pela consistência dos seus números. Na última temporada, ao longo de 55 jogos, o atacante marcou 27 gols, além de ter contribuído com 10 assistências. Jiménez tem contrato com a equipe inglesa até 2023.

Saída negada

A possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar a Juventus, revelada pelo jornalista Guillem Balagué na BBC Radio 5 live Sport, agitou com a imprensa europeia. Na sexta-feira (14), porém, os principais jornais esportivos da Itália garantem que o astro seguirá no país em 2020/21.

A informação da saída já havia sido negada na própria quinta-feira, com fontes ligadas ao jogador, que chamaram de “falsas” as informações. O jornal “Tuttosport” reforça a versão e banca a permanência, afirmando que Pirlo, novo técnico da equipe, pensa seu time em torno de CR7.

O pensamento do agora treinador, segundo a publicação, é usar Ronaldo como nos tempos de Real Madrid, junto com um centroavante, como era Karim Benzema, permitindo ao português chegar de trás e não mais sendo o responsável por comandar o ataque alvinegro.

A “Gazzetta dello Sport” também segue a mesma linha e, embora reconheça que o salário de Cristiano Ronaldo pesa nas contas da Juventus – seria esse o motivo para uma negociação, segundo o jornalista da BBC –, a solução seria diferente: se desfazer de outros jogadores.

Entre os nomes que, segundo o jornal, podem sair nesta janela de transferências está o de Paulo Dybala, com potencial de render quantia significativa em dinheiro ao clube.

Já na lista de reforços, segundo a Gazzetta, para o ataque, dois favoritos: Arkadiusz Milik, atualmente no Napoli; e Edin Dzeko, na Roma. Os dois nomes tem aprovação de Pirlo, mas não são tão fáceis. Por isso, o jornal também coloca no radar Raúl Jimenez. As informações são do site Lance! e da ESPN.