Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Atacante se despede com 13 títulos em 16 finais pelo time carioca. (Foto: Divulgação/Copa do Brasil)

O Cruzeiro acertou a contratação de Gabigol. O jogador anunciou sua saída do Flamengo depois do título da Copa do Brasil, nesse domingo (10), com vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV.

A diretoria do Cruzeiro trata o atacante como o principal investimento em termos salariais para a próxima temporada e ofereceu ao atleta um contrato de quatro anos, ainda com um pagamento de luvas ao atacante do Flamengo.

Ainda não há assinatura de acordo entre Cruzeiro e Gabigol, mas todas as bases estão desenhadas para a oficialização. O clube mineiro luta por uma vaga na próxima Conmebol Libertadores e tem a decisão na Copa Sul-Americana, dia 23, contra o Racing, no Paraguai.

Em declaração oficial, o CEO da Raposa, Alexandre Mattos, despistou sobre o acerto com o atacante, mas disse ser um “motivo de satisfação” ter Gabigol ligado ao clube.

“Nós não vamos confirmar nenhuma movimentação no mercado de transferências neste momento, porque o Cruzeiro está totalmente focado em cumprir os objetivos desta reta final de temporada e temos completa confiança no nosso elenco atual. Mas, para nós, é motivo de satisfação poder acompanhar via imprensa sempre o nome de grandes atletas relacionados ao Cruzeiro, como foi o caso do Gabigol, Arias, entre outros. Isso mostra que todos que acompanham o futebol sabem que o nosso projeto é para sermos protagonistas em todos os campeonatos e que a credibilidade do clube está voltando graças ao nosso Presidente Pedro Lourenço. No momento certo, vamos falar diretamente com o nosso torcedor sobre o planejamento para o futebol do Cruzeiro das próximas temporadas.”

“Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim”, disse Gabigol.

Gabriel Barbosa, de 28 anos, sempre foi um desejo do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ele já teceu elogios ao atacante, na janela do meio do ano, mas informou que não teria condições de investir naquele momento.

A posição é o ponto de atenção principal do Cruzeiro para a próxima temporada. Em diversos momentos, Pedro Lourenço disse que busca um homem-gol para o próximo ano. Na última semana, voltou a ressaltar este desejo.

Gabigol é ídolo do Flamengo. Em seis anos, marcou 160 gols em 305 jogos pelo clube. Ganhou, entre outros títulos, duas Conmebol Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

O contrato do atacante com a equipe rubro-negra acaba em 31 de dezembro deste ano. Houve longa negociação para renovação do contrato, mas não houve acordo entre as partes.

2024-11-10