De Montevidéu a Curitiba, torcida do Athletico toma as ruas e faz a festa com o título da Sul-Americana

Foi só o árbitro Andrés Matonte apitar o final do jogo entre Athletico e Red Bull Bragantino, vitória do Furacão por 1 a 0 na final da Copa Sul-Americana, que a torcida rubro-negra começou a festa. Não só nos arredores do estádio Centenário, em Montevidéu, o palco da decisão, mas também em Curitiba.

No Uruguai, a festa do torcedor do Athletico saiu das arquibancadas, ganhou as ruas em volta do Centenário e se espalhou por Montevidéu.

Os torcedores pararam em bares e restaurantes para comemorar o título. Em um dos locais, um grupo brasileiro tocava samba, e vários torcedores pararam para cantar e celebrar o título da Sul-Americana.

Quem não pôde viajar se reuniu em Curitiba. As ruas nos arredores da Arena da Baixada foram tomadas pelo preto e vermelho. A festa em Curitiba, bem longe da decisão, foi digna do título de bicampeão.

Um mar de atleticanos invadiu os arredores do estádio. Vestido o manto, erguendo bandeiras, soltando fogos, os rubro-negros vibraram muito. Cada cantinho para acompanhar o jogo nos pequenos televisores dos bares era disputado. Valia se pendurar para acompanhar, se espremer.

Alguns torcedores apenas curtiam a atmosfera e se informavam do que acontecia em campo observando a multidão.

Outros títulos

O Athletico-PR tem 35 títulos em toda a sua história no futebol, considerado um dos maiores do estado e, quem sabe em alguns anos, ficará lado a lado com os gigantes do Brasil.

No Campeonato Paranaense, tem 25 títulos entre os anos 1925 até 2020, quando tornou-se a melhor equipe do estado pela última vez. Já na Copa do Brasil, em 2019, carimbou a sua marca no torneio ao levantar pela primeira vez uma das taças mais importantes do cenário.

Hoje, é o único brasileiro a contar dois títulos da Sul-Americana. A seguir, confira todas as glórias do Furacão em sua história de acordo com dados do portal de estatísticas Ogol e do site oficial do clube.

— Campeonato Paranaense – 25 títulos (1925, 1929, 1930, 1934, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949, 1958, 1970, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2005, 2009, 2016, 2018, 2019, 2020)

— Copa Paraná – 2 títulos (1998 e 2003)

— Supercampeonato Paranaense – 1 título (2002)

— Campeonato Brasileiro Série A – 1 título (2001)

— Campeonato Brasileiro Série B – 1 título (1995)

— Copa do Brasil – 1 título (2019)

— Copa Sul-Americana 2 títulos (2018 e 2021)

— Copa Suruga Bank – 1 título (2019).

Na era dos altos investimentos no futebol, o Athletico-PR não fica de fora e ocupa também o seu lugar no alto escalação de clubes com dinheiro com vendas de jogadores e patrocinadores.