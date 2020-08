Por Redação Rádio Grenal | 15 de agosto de 2020

O colorado está próximo de fechar um acordo para vender o zagueiro Bruno Fuchs ao CSKA, da Rússia. O negócio com o time russo envolveria cerca de 9,5 milhões de euros ( cerca de R$ 61 milhões na cotação atual): 8 milhões à vista + 1,5 milhão de euros em bônus por produtividade, além de 20% em uma futura venda. Na proposta, o zagueiro teria contrato até 2025.

A proposta do CSKA se junta a do Lille e do Monaco, da França, equipes que também fizeram investidas no atleta recentemente. O Inter já deu positivo para uma possível venda do zagueiro nesta sequência de temporada. Tanto, que já buscou reforço para a posição, contratando Lucas Ribeiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas