Após a vitória por 2 a 0 em cima do Santos, o colorado segue 100% no Campeonato Brasileiro. A superioridade do time de Eduardo Coudet ficou visível no alto número de finalizações e domínio de bola durante a partida. Apesar da vitória tranquila, o técnico conteve a empolgação: “Creio que fizemos um bom jogo. Se deu o jogo como pensado, planejado. Simplesmente temos que seguir trabalhando. Temos que sustentar uma ideia de jogo, uma forma. E seguramente desta maneira vamos nos sentindo cada vez melhor. Mas temos que ter tranquilidade“, destacou o técnico.

Apesar dos elogios, Coudet destacou que o mais importante é manter um trabalho constante, seguindo o planejado, pela grande sequência de jogos e pela dinâmica que o futebol possui: “A dinâmica do futebol atual vai tudo muito rápido. Ainda mais aqui, que há muitos jogos constantemente, cada três dias. Estamos num clube passional, isso eleva mais a dinâmica que falei. Em uma semana estávamos acima, na outra, abaixo. É preciso ter continuidade. Vejo um grupo unido, que está convencido de uma forma e de uma ideia […] Aqui não há titulares nem reservas. Vamos precisar de todos, e vou repetir o que digo sempre: somos um plantel curto. Precisamos que todos estejam 100%“.

O técnico destacou sua satisfação por estar disputando o Campeonato Brasileiro, e disse que esse tipo de campeonato lhe agrada: “É um torneio espetacular, gosto muito. Por sorte, pude ver todos os jogos, como passam todos. Há uma qualidade de jogadores impressionantes, propostas de jogo boas e diferente […] As equipes no Brasileirão são muito equilibradas. Temos que sustentar uma forma de jogo e, seguramente, vamos nos sentir cada vez melhor dessa maneira”.

Por fim, o técnico comentou sobre o próximo adversário do Inter, o Fluminense, comandado por Odair Hellmann, já bem conhecido pelos colorados.”Vamos pensando jogo a jogo. Agora nos cabe ir ao Rio, jogar contra o Fluminense, com um treinador (Odair Hellmann) muito inteligente, que fez muito bem o que fez aqui, que conhece a maioria desse plantel“, disse Coudet.

Com a vitória, o Inter chegou à segunda posição da tabela do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas do Athletico-PR, pelo número de gols marcados. O próximo desafio, contra o Fluminense, será no domingo, às 18h, no Maracanã.

* Por supervisão de: Marjana Vargas