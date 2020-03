Polícia Delegacia da Mulher de Viamão prende homem por tentativa de feminicídio

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Homem tinha 59 anos e foi preso preventivamente. Foto: Divulgação/PC Homem tinha 59 anos e foi preso preventivamente.(Foto: Divulgação/PC) Foto: Divulgação/PC

A Polícia Civil, em ação realizada pela Deam *Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Viamão, cumpriu, na tarde desta segunda-feira (30) mandado de prisão preventiva contra um homem de 59 anos, por tentativa de feminicídio contra sua esposa, que tem 57 anos.

Conforme a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, a vítima, que é casada há quase 40 anos com o agressor, relatou que sempre sofreu violência física e psicológica, mas que por vergonha nunca tinha denunciado. No dia dos fatos, o agressor após retornar alcoolizado do trabalho, começou a ofendê-la e agredi-la com tapas, socos, puxões de cabelo e empurrões. Ela tentou pedir socorro e fugir, sendo arrastada para dentro de casa e novamente espancada, tendo sofrido uma fratura no fêmur.

A vítima pediu socorro, mas os vizinhos somente no outro dia de manhã ligaram para a filha do casal, que encontrou a mãe estendida no chão, pois não conseguia se levantar. A mulher ficou nove dias hospitalizada e precisou se submeter a uma cirurgia.

O foragido foi encaminhado ao estabelecimento prisional. A Polícia Civil ressalta que é possível fazer os registros de ocorrência de violência doméstica que não necessitem de medida protetiva através da Delegacia Online (www.delegaciaonline.rs.gov.br), assim como fazer denúncias através do WhatsApp 51 98444 0606.

