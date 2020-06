Porto Alegre Desligamento programado de energia pode causar falta de água

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informa que a Estação de Bombeamento – Ebat Catumbi vai parar neste domingo (7), por causa do desligamento programado da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) para troca de postes. O serviço foi programado para ocorrer das 8h às 13h, mas poderá ser reprogramado caso as condições meteorológicas sejam desfavoráveis.

Com a parada da Ebat Catumbi, poderá faltar água nos bairros Medianeira, Nonoai, Santa Tereza, Teresópolis e Jardim Europa e também nas localidades Vila Orfanatrófio 1 e 2, Vila dos Comerciários (parte alta), Conjunto Residencial Medianeira e Conjunto Residencial Jardim Medianeira. A previsão do Dmae é normalizar o abastecimento de água durante a noite de domingo, podendo demorar mais nas partes altas do sistema de distribuição.

Aspecto da água

No retorno, a água pode ficar temporariamente turva devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que às vezes se soltam das paredes internas da canalização pela pressão da rede. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, deve ser feito contato pelo 156, opção 2.

Canais de contato com o Dmae

O Dmae também pode ser acessado pelo chat centraldmae.procempa.com.br/chat, Twitter – twitter.com/DMAEPOA, Facebook – www.facebook.com/DmaePortoAlegre, ou pelo e-mail – dmae@dmae.prefpoa.com.br.

