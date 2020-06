Dicas de O Sul Dia Internacional do Orgulho LGBT será comemorado com ação solidária em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

A tradicional Parada LGBTQI terá um novo formato neste domingo (28), em Porto Alegre. Aliados às ações da prefeitura para a prevenção ao novo coronavírus, evitando aglomerações, os organizadores aceitaram a sugestão municipal para a realização de um ato solidário.

Um drive-thru ocorrerá no Parque Farroupilha, das 10h às 17h, perto da avenida Setembrina, a fim de arrecadar agasalhos, cobertores e alimentos. As apresentadoras das duas paradas que ocorrem em Porto Alegre, Glória Cristal e Charlene Voluntaire, estarão presentes para receber os donativos.

As doações beneficiarão as famílias LGBTQI de Porto Alegre que se encontram em vulnerabilidade social neste momento. “Se todos os anos nos reunimos para uma festa de comemoração, mais do que nunca é necessária uma união para ajudar esta comunidade que também passa por sérias dificuldades neste momento de pandemia”, observou o coordenador da Diversidade Sexual e de Gênero da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, Daniel Boeira.

A ação conta com a parceria do governo do Estado.

