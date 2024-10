Economia Dicas para não cair em furadas na Black Friday

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Fique atento aos preços antes da temporada de promoção, para ver se ele realmente ficou mais barato. (Foto: Reprodução)

A Black Friday 2024 vai acontecer na semana de 29 de novembro. Mas todo mundo já sabe que nem todo desconto é real, o que já levou o período a ser apelidado até de “Black Fraude”. Para não cair em ciladas, a primeira dica é começar a acompanhar o preço dos produtos o quanto antes.

A recomendação de começar a pesquisar os preços desde já acontece porque “não há tabelamento no Brasil e, por isso, é ainda mais importante conhecer os valores médios”, disse o Procon-SP.

“As lojas podem fazer o que a gente chama de ‘metade do dobro do valor’, onde elas aumentam e então dão um ‘desconto’ de 50%. Isso aconteceu muito em 2022”, lembrou Ulysses Reis, professor e coordenador de varejo da FGV.

O Procon alerta que essa prática é abusiva. “O consumidor pode denunciar ao Procon. É fundamental apresentar documentos demonstrando essa prática, como um print das telas com as informações da alteração do preço”, ensinou a fundação.

Necessidade x desejo

Durante a Black Friday não faltam ofertas tentadoras e “imperdíveis” anunciadas em plataformas digitais. É importante fazer uma lista de desejos com antecedência, pesquisar os preços e anotar. Isso permitirá identificar se as ofertas durante a Black Friday trazem realmente descontos significativos.

Não saia comprando produtos só porque está barato. O barato sem utilidade fica muito caro para o orçamento. Aproveite essa época de descontos para avançar nos produtos desejados e previstos no planejamento financeiro, porém por um preço mais em conta.

Tenha sempre em mente a regra de ouro: nunca, jamais faça dívidas por causa de consumo em excesso. Lembre-se: Black Friday tem descontos todos os anos (e em algumas lojas, a cada semana ou até o mês todo), além disso há outras promoções de liquidação o ano todo.

Aliás, o mês de janeiro também é conhecido por ter oportunidades de compras de eletrodomésticos e eletrônicos, pois as lojas costumam fazer queima de estoque de produtos não vendidos na época do Natal. Então, essa é mais uma chance.

Compare preços

Use ferramentas de comparação de preços e sites que rastreiam o histórico de preços para verificar se o preço anunciado na Black Friday é realmente um desconto. Às vezes os varejistas aumentam os preços antes da Black Friday para fazer os descontos parecerem maiores que realmente são.

Compre também de varejistas confiáveis e conhecidos. Verifique as avaliações e comentários de outros consumidores para ter uma ideia da reputação do varejista em relação a promoções e serviços. Uma dica é acessar o site Reclame Aqui e ver os comentários dos demais consumidores antes de fechar negócio. Optar por lojistas conhecidos, com os quais já realizou compras antes, também ajuda a reduzir riscos. Considere visitar a loja física para fechar o negócio, normalmente nessa época os preços se equivalem.

