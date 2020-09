Mundo Disney vai demitir cerca de 28 mil funcionários dos parques temáticos

Nesta terça-feira (29), a Walt Disney Company comunicou a demissão de cerca de 28 mil funcionários que trabalham nos parques temáticos, demonstrando a devastação que o coronavírus causou em seu negócio principal. Em comunicado, a empresa afirmou que cerca de dois terços dos funcionários demitidos são trabalhadores em regime de meio período

“Tomamos a difícil decisão de começar o processo de redução de nossa força de trabalho em nossos Parques, Experiências e Segmento de produtos em todos os níveis”, disse Josh D’Amaro, presidente da unidade de parques, em um comunicado. A Disney reabriu todos os seus parques, exceto a Disneylândia da Califórnia. O número máximo de visitantes foi reduzido para permitir o distanciamento físico.

“Por mais doloroso que seja tomar essa ação, esta é a única opção viável que temos à luz do impacto prolongado do COVID-19 em nossos negócios, incluindo capacidade limitada devido aos requisitos de distanciamento físico e a incerteza contínua em relação à duração do pandemia”, continuou D’Amaro.

Os parques temáticos sofreram um grande impacto, já que o vírus limitou ou aniquilou as reuniões públicas. No trimestre mais recente de abril a junho, a divisão de parques temáticos da Disney teve menos de um bilhão de dólares em receita, após arrecadar quase 7 bilhões de dólares no mesmo período em 2019.

