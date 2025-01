Política Dívidas dos Estados: Lula chama governadores de “ingratos”

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente Lula chamou de “ingratos” os governadores que criticaram os vetos ao projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “ingratos” os governadores que criticaram os vetos ao projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União. A declaração foi feita na quinta-feira (16), durante evento de sanção da reforma tributária no Palácio do Planalto.

“Foi uma coisa extraordinária. E os governadores que são os cinco maiores, que devem mais, que são ingratos. Porque deviam estar agradecendo ao governo federal e ao Congresso Nacional, mas alguns fizeram críticas porque não querem pagar. E, a partir de agora, vão pagar”, disse Lula.

A lei foi sancionada no início desta semana e é de autoria de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado. O projeto institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) para a renegociação dos mais de R$ 760 bilhões em dívidas das unidades federativas com a União.

Maior débito

Após Lula vetar trechos da lei, os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul; Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro; e Ronaldo Caiado (União), de Goias, criticaram a decisão do Palácio do Planalto. Juntos, os governadores integram o grupo dos Estados que acumulam o maior débito com a União.

O Estado de São Paulo também está na lista, mas o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não se manifestou publicamente sobre o assunto.

“A gente vai se preocupar com os outros estados que não devem. É muito engraçado: os pobres pagam as suas dívidas, os ricos não pagam. O acordo que fizemos na dívida dos estados é uma coisa excepcional para este país”, afirmou o presidente Lula, que também saiu em defesa de Rodrigo Pacheco.

Pacheco defendeu Planalto

Na terça-feira (14), após diversos governadores manifestarem descontentamento com os vetos, Pacheco saiu em defesa do presidente Lula.

“O momento é de agradecer ao presidente Lula pela sanção do Propag e aproveitar a oportunidade que os estados terão para equacionar um problema histórico. Por meio desse programa, o governo federal abre mão de receber juros, permite o alongamento da dívida em 30 anos e aceita receber ativos diversos como pagamento”, afirmou Pacheco, em nota oficial.

O presidente do Senado também afirmou que os benefícios do projeto para os estados são “bastante significativos e precisam ser reconhecidos”. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/dividas-dos-estados-lula-chama-governadores-de-ingratos/

Dívidas dos Estados: Lula chama governadores de “ingratos”

2025-01-17