Economia Dólar cai a 5 reais e 8 centavos, menor valor em 8 semanas

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

No ano, o dólar tem desvalorização de 8,79% frente ao real. (Foto: Reprodução)

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (10), após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, e avaliando o resultado do comércio brasileiro de junho. A moeda norte-americana recuou 0,86%, vendida a R$ 5,0848. Trata-se do menor patamar de fechamento desde 15 de junho (R$ 5,0265)

Na terça-feira, o dólar avançou 0,33%, a R$ 5,1291. Com o resultado desta quarta, acumula queda de 1,73% no mês. No ano, tem desvalorização de 8,79% frente ao real.

O que está mexendo com os mercados?

Por aqui, o IBGE divulgou mais cedo que a atividade do comércio brasileiro recuou 1,4% em junho. Na terça-feira, o instituto mostrou que o IPCA veio negativo em 0,68% julho, em razão dos cortes de preços de combustíveis, e o Banco Central reiterou expectativa do mercado de provável fim do ciclo de alta dos juros.

O foco dos investidores, no entanto, permanece voltado para os dados de preços ao consumidor em julho nos Estados Unidos: dados divulgados nesta quarta-feira mostram que os preços subiram 8,5% no acumulado em 12 meses até julho, abaixo do esperado pelos analistas.

A desaceleração da alta de preços arrefece as expectativas de uma nova grande alta dos juros no país, que teria potencial de fortalecer o dólar.

Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, engatou a sétima alta consecutiva nesta quarta-feira. O índice voltou a superar os 110 mil pontos, após a divulgação de inflação abaixo da esperada nos Estados Unidos. O dado reduz chance de forte alta dos juros nos EUA, estimulando o apetite por papéis de risco.

Curva de juros futuros favoráveis também ajudaram. O Ibovespa subiu 1,46%, aos 110.236 pontos. É o maior patamar de fechamento desde 03 de junho, quando o índice encerrou em 111.102 pontos. É a maior sequência de altas desde março.

“Além da sinalização do Copom de que estamos mais próximos do fim do ciclo de altas dos juros (no Brasil) do que em mercados desenvolvidos, estamos no meio de uma temporada de resultados relativamente sólida e que tem dado um pouco de gás para o rali”, disse a estrategista de ações da XP, Jennie Li.

