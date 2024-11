Economia Dólar dispara e atinge maior valor da história: R$ 5,91; Bolsa brasileira tem forte queda

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Dificuldade do governo federal em conter a dívida assustou o mercado.

As expectativas em relação ao pacote de corte de gastos provocaram, nessa quarta-feira (27), um dia de nervosismo para o mercado financeiro. O dólar superou a barreira de R$ 5,90 e fechou na maior cotação do Plano Real. A moeda norte-americana encerrou vendido a R$ 5,912, alta de 1,8%. A Bolsa de Valores caiu mais de 1,5% e ficou abaixo dos 128 mil pontos.

A cotação passou a manhã relativamente estável, mas começou a disparar à tarde, após notícias de que o pacote de corte de gastos incluirá a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Na máxima do dia, por volta de 16h, a moeda norte-americana alcançou R$ 5,92.

Com o desempenho desta quarta, o dólar acumula alta de 2,27% em novembro. Em 2024, a valorização chega a 21,8%.

Lá fora, o índice DXY – termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes – caiu quase 1%, voltando a operar no limiar dos 106,000 pontos, após ter superado ontem os 107,500 pontos. Além de ajustes de fim de mês, na véspera de feriado, dados de inflação e atividade reforçaram a aposta em corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro. O iene apresentou ganhos de mais de 1,4% com perspectiva de que o Banco do Japão (BoJ).

No mercado de ações, o dia também foi tenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 127.668,61 pontos, com queda de 1,73%. O indicador chegou a registrar leve alta durante a manhã, mas desabou após a divulgação de notícias sobre o pacote fiscal.

O plano do governo federal inclui mudanças nas regras para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), no abono salarial, na política de reajuste do salário mínimo e na previdência e pensão de militares. Haddad confirmou que alterações no Vale Gás e a limitação dos chamados “supersalários” também estão no pacote.

