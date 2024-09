Economia Dólar fecha o dia cotado a R$ 5,65, maior patamar em um mês

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Moeda norte-americana tem avanço de 16,53% no ano. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou a sessão dessa terça-feira (10) em alta de 1,31%, cotado a R$ 5,6546, no maior patamar desde 6 de agosto, quando fechou em R$ 5,6561. Já o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,31%, aos 134.320 pontos.

A moeda norte-americana acumula alta de 1,16% na semana, ganho de 0,39% no mês e avanço de 16,53% no ano.

Mercados

O principal destaque no noticiário dessa terça está com os novos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A queda de 0,02% nos preços medidos pelo indicador foi a primeira deflação registrada pelo IBGE neste ano. Apesar da redução, a inflação anual continua muito perto do teto da meta do Banco Central do Brasil (BC).

No acumulado em 12 meses até agosto, os preços subiram 4,24%, abaixo das expectativas de mercado, de 4,30%, mas próximo aos 4,50% do limite estabelecido pelo BC.

A meta de inflação é de 3% para este ano, e será considerada cumprida se a inflação ficar entre 1,50% e 4,50%.

Mesmo com a deflação, o mercado segue com perspectivas de que o BC possa promover uma nova alta na Selic, taxa básica de juros, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que acontece na semana que vem.

Com a inflação mais acelerada nos últimos meses, as crescentes projeções de alta para os preços e a preocupação com os gastos públicos do governo federal trouxeram, sobretudo no último mês, uma visão de que o Copom terá de elevar os juros novamente, para conter a pressão inflacionária.

Hoje, a taxa Selic está em 10,50% ao ano, um patamar já considerado alto, mas resultado de uma sequência de cortes.

Juros maiores tornam os processos de tomada de crédito mais caros para a população e as empresas, o que tende a diminuir o consumo, os investimentos em expansão e desaquecer o mercado de trabalho.

A expectativa por esse aumento dos juros já começa a aparecer, inclusive, no Boletim Focus, relatório do BC que reúne as projeções de economistas para os principais indicadores econômicos do Brasil.

Nesta edição, o relatório mostrou que os economistas passaram a prever uma taxa Selic a 11,25% ao ano ao final de 2024 – projeção que pode já refletir as expectativas por uma alta na próxima semana. Há uma semana, a taxa era estimada em 10,50% até o fim do ano.

Mesmo com as perspectivas de juros elevados, as projeções para a inflação continua subindo e chegaram a oitava semana consecutiva de alta. Agora, os economistas esperam um IPCA de 4,30% em 2024, contra 4,26% na semana passada.

Vale lembrar que as medidas adotadas pelo BC, como elevação dos juros, demoram alguns meses até serem sentidas na economia real – o que pode levar a inflação a demorar um pouco mais a desacelerar, mesmo que o Copom aumente a taxa Selic.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-fecha-o-dia-cotado-a-r-565-o-maior-patamar-em-um-mes/

Dólar fecha o dia cotado a R$ 5,65, maior patamar em um mês

2024-09-10