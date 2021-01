Esporte Domingo de clássico pelo Brasileirão: Inter e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre no estádio do Internacional Foto: Luciano Lanes/PMPA Partida ocorre no estádio Beira-Rio. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Inter e Grêmio disputam na tarde deste domingo (24), no estádio Beira-Rio, o Gre-Nal de número 429. A partida, marcada para as 16h, é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder da competição e sonhando com o título nacional, o Colorado busca a oitava vitória seguida no torneio. O time de Abel Braga tem 59 pontos e quer se distanciar do vice-líder, o São Paulo, que soma 58 pontos.

Em relação à última partida – vitória de 5 a 1 contra o clube paulista –, o treinador não conta com Caio Vidal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Grêmio, que atualmente é o sexto colocado no Brasileirão com 51 pontos, quer avançar na tabela e manter a invencibilidade no clássico gaúcho, prejudicando a boa fase do rival.

O time de Renato Portaluppi ainda tem chances matemáticas de brigar pelo título. O Tricolor conta com o retorno do zagueiro Pedro Geromel.

Acompanhe o jogo ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte