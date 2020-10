O presidente afirmou que só soube da decisão de organizar um debate virtual nessa quinta, minutos antes de sua participação por telefone no programa de TV. Ele acusou a comissão que organiza o debate de tentar proteger Biden.

O presidente foi hospitalizado no dia 3 de outubro e voltou à Casa Branca no início desta semana. No dia de seu retorno, afirmou que estava ansioso para participar de um segundo debate com Biden. Nessa quinta, Trump disse que se sente “pronto para voltar a fazer campanha”, mesmo sem ter se curado.