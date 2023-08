Mundo Donald Trump escreve “se você vier atrás de mim, eu vou atrás de você”, e promotores veem intimidação de testemunhas

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

Para o promotor, post de Trump gera preocupação de que ele possa revelar ao público materiais secretos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Promotores de justiça dos Estados Unidos apresentaram um pedido de ordem de proteção contra o ex-presidente Donald Trump, alvo de uma série de ações criminais e civis, após uma postagem nas redes sociais, interpretada como uma ameaça aos envolvidos nos processos.

“Se vocês forem atrás de mim, eu vou atrás de vocês!”, escreveu o presidente, em letras maiúsculas, em uma publicação na Truth Social, na última sexta-feira — um dia depois de ser alertado por uma juíza de que ameaçar ou intimidar testemunhas era um crime.

À noite, o promotor especial Jack Smith, que coordena as acusações contra Trump por tentar reverter a eleição de 2020, apresentou uma moção instando a juíza Tanya Chutkan, do Tribunal Distrital de Washington, a entrar com uma ordem de proteção para impedir que o ex-presidente revele detalhes sobre o caso antes do julgamento, citando a postagem.

“Se o réu começasse a emitir postagens públicas usando detalhes – ou, por exemplo, transcrições do grande júri – obtidos na fase pré-julgamento, isso poderia ter um efeito prejudicial para as testemunhas ou afetar adversamente a administração justa da justiça neste caso”, escreveram os promotores especiais assistentes Molly Gaston e Thomas Windom, que trabalham na equipe liderada por Smith.

“Tal restrição é particularmente importante neste caso porque o réu já emitiu declarações públicas nas mídias sociais sobre testemunhas, juízes, advogados e outros associados a questões legais pendentes contra ele”, acrescentaram.

Em uma manifestação neste sábado (5), a defesa de Trump negou que a mensagem se tratasse de uma ameaça ou que guardasse ligação com os processos.

Ataque a Biden

No final do dia, Trump apareceu diante de seus apoiadores no Alabama, chamando as acusações contra ele de “um ato de desespero de um fracassado, desonroso e desonesto Joe Biden e seus bandidos radicais de esquerda para preservar seu controle do poder”.

A Casa Branca enfatizou que o Departamento de Justiça opera de forma independente e que a equipe do presidente Biden não tem envolvimento em casos contra Trump.

A campanha de Trump disse, em um comunicado, que a postagem na mídia social era um discurso político e uma resposta não ao processo judicial, mas para atacar anúncios financiados por comitês de ação política (conhecidos nos EUA como PACs).

“A postagem citada na Truth Social é um discurso político típico”, disse um porta-voz do ex-presidente, em um comunicado.

Ameaças de morte

A preocupação com a integridade física dos envolvidos em processo contra Trump tem aumentado. Ameaças de morte contra juízes e promotores são cada vez mais frequentes, enquanto o ex-presidente alimenta a narrativa de que é alvo de uma caça às bruxas, executada por um Departamento de Justiça instrumentalizado pela Casa Branca de seu principal adversário político, Joe Biden.

Responsável pela acusação mais recente contra Trump, o promotor especial Jack Smith fez um breve pronunciamento sobre o caso, na terça-feira, acompanhado por três seguranças. Em Nova York, o promotor Alvin Bragg, que lidera as investigações sobre fraudes fiscais das Organizações Trump e o suposto suborno a uma ex-atriz pornô antes das eleições de 2016, recebeu uma carta com ameaças de morte contendo pólvora — horas depois de uma postagem do ex-presidente alertar a sua “potencial morte & destruição” caso ele seja condenado.

A ameaça foi apenas uma das centenas recebidas nas semanas que antecederam a apresentação dos resultados da investigação pela Promotoria, direcionadas não só a Bragg, mas também à sua equipe.

