Futebol Dorival define Seleção com mudanças para o duelo contra o Peru

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Confronto é válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Confronto é válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na coletiva de imprensa desta segunda-feira (14), o treinador Dorival Júnior confirmou a escalação da Seleção Brasileira que vai enfrentar o Peru nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

No time titular, Vanderson entra na vaga de Danilo na lateral direita, enquanto Bruno Guimarães e Gerson farão dupla no meio-campo no lugar de André e Lucas Paquetá. Capitão da “Era Dorival”, Danilo será reserva na partida contra o Peru. Sendo assim, o técnico Dorival Jr. já definiu Marquinhos como o jogador que estará com a braçadeira nesse jogo.

Confira a escalação que entrará em campo contra o Peru: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Geron; Savinho, Rodrygo, Raphinha e Igor Jesus.

Duelo complicado

Dorival afirmou que espera um confronto difícil com o Peru.

“Será um jogo complicado. Eles [seleção do Peru] têm homens de muita briga nas bolas aéreas, têm meias que chegam com muita rapidez para tentar a finalização. São fortes nas jogadas de bola parada. Temos que ter um cuidado especial. Com certeza, a seleção do Peru exigirá muito da nossa equipe, nesse novo passo que desejamos dar”, declarou o comandante do Brasil.

Ocupando apenas a 4ª posição da classificação com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina, o Brasil precisa aproveitar o fato de jogar em casa para alcançar uma importante vitória. Segundo Dorival Júnior, o apoio da torcida pode ser um diferencial diante dos peruanos: “Os torcedores, pelas cidades pelas quais passamos, estão sempre nos apoiando. Estamos procurando uma interação maior, nossos jogadores estão dando a resposta e a torcida percebe isso”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/dorival-define-selecao-com-mudancas-para-o-duelo-diante-do-peru/

Dorival define Seleção com mudanças para o duelo contra o Peru

2024-10-14