Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Tradicionalmente, a Torre Eiffel recebe iluminação dourada e o farol acende durante a noite, mas há exceções. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais dezenas de publicações com uma foto da Torre Eiffel, em Paris (França), iluminada de vermelho supostamente em homenagem à vitória da esquerda nas eleições legislativas na França no domingo (7). É fake news.

A fotografia é acompanhada do texto: “Torre Eiffel iluminada de vermelho em homenagem à esquerda francesa. A França literalmente mandou os fascistas de volta pro esgoto hoje. Viva a França”. Outros posts têm a seguinte legenda: “Torre Eiffel iluminada hoje de vermelho após coalizão democrática de esquerda barrar a ultradireita fascista no país. O lema da revolução continua vivo no coração dos franceses”.

A primeira-dama Janja da Silva está entre as pessoas que compartilharam a imagem em suas redes sociais. Até essa quarta-feira (10), a publicação somava mais de 109 mil curtidas no Instagram e mais de 207 mil visualizações no Twitter.

Por meio da busca reversa de imagem no Google, o Fato ou Fake descobriu que, na verdade, a imagem foi tirada em 28 de janeiro de 2004 pelo fotógrafo Zedwarf e publicada no Flickr (veja aqui). O monumento histórico estava iluminado de vermelho em razão da comemoração do Ano Novo Chinês e da visita do então presidente chinês Hu Jintao a Paris.

Tradicionalmente, a Torre Eiffel recebe iluminação dourada e o farol acende durante a noite, mas há exceções. O site oficial do monumento lista uma série de fatos históricos que já alteraram a cor das luzes da torre, incluindo o período de 24 a 29 de janeiro de 2004 — ocasião do Ano Novo Chinês.

A plataforma Fato ou Fake, do portal de notícias G1, também procurou nos principais jornais franceses (Le Monde, Le Figaro e Libération) e nas redes oficiais da Torre Eiffel e não encontrou nenhuma foto do monumento com iluminação vermelha, após o anúncio do resultado das eleições de domingo.

Portanto, a imagem que circula nas redes sociais desde domingo foi retirada de contexto e não tem relação com a vitória da esquerda francesa.

Esta não é a primeira vez que essa fotografia é usada para desinformação. Em 2019, circulava nas redes sociais que a Torre Eiffel foi iluminada de vermelho em homenagem ao presidente Lula (PT). Entretanto, a notícia também era falsa.

Eleições francesas

Em um resultado surpreendente, a coalizão de esquerda Nova Frente Popular obteve o maior número de assentos na Assembleia Nacional da França nas eleições legislativas. O segundo turno foi realizado no domingo (7), e teve participação de quase 60% dos eleitores.

Veja como ficaram as três maiores bancadas da nova legislatura: Nova Frente Popular (esquerda): 182 assentos; Juntos (coalizão governista, de centro): 168 assentos; Reunião Nacional (extrema direita): 143 assentos.

Para a extrema direita, apesar do crescimento vertiginoso do número de assentos obtidos pelo Reunião Nacional (RN), de 88 para 143, o resultado foi uma decepção. No primeiro turno, ocorrido há apenas 1 semana, o partido de Marine Le Pen havia saído à frente as demais forças políticas — ele chegou a projetar obter para si a maioria absoluta da Casa. As informações são do portal de notícias G1.

