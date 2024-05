Rio Grande do Sul É falso que a Receita Federal tenha apreendido aeronaves com doações ao RS

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

O órgão afirmou que “são absolutamente infundadas e inverídicas tais afirmações”. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Circula nas redes sociais um vídeo em que uma pessoa afirma que a Receita Federal apreendeu dois aviões que transportavam doações para as vítimas dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde o mês passado. As informações, contudo, são falsas.

A Receita emitiu uma nota a respeito dessa e de outras publicações em que o órgão é citado com notícias falsas. O órgão afirmou que “são absolutamente infundadas e inverídicas tais afirmações” e que a instituição, inclusive, “editou normativo para facilitar doações internacionais, por meio da ação Receita Via Rápida”.

“A instituição tem realizado destinação de toneladas de mercadorias apreendidas para o estado do RS. […] Aeronaves da Receita Federal estão no RS para ajudar a população atingida no apoio logístico e resgates às vítimas”, diz a Receita, em nota.

Há ao menos um outro registro em que o mesmo homem aparece fazendo outras acusações contra a Receita Federal. No vídeo, que já teve mais de 250 mil visualizações no Tiktok, ele afirma que “[entidades do governo] estão tomando as arrecadações”, “se apropriando” e “lucrando com as doações do povo”, sem, no entanto, comprovar as acusações.

“Infelizmente, mais uma denúncia. Agora, contra a Receita Federal. Duas aeronaves estão apreendidas. […] Doação do Brasil inteiro, vindo de aeronave particular apreendido. Isso é um absurdo. Isso é matar o nosso povo. Isso é matar até os voluntários que estão na água”, diz o homem que aparece no vídeo.

Gaza

Também é falsa a informação que circula nas redes sociais de que o governo federal priorizou o envio de purificadores e remédios para Gaza durante as enchentes do Rio Grande do Sul.

A legenda da publicação diz: “As prioridades do governo brasileiro. Brasil envia ajuda para Gaza. E pro Rio Grande do Sul? Que vergonha! Que raiva! Que desgraça…”. Por meio de uma busca reversa no Google Lens, é possível verificar que o vídeo em questão apresenta um trecho de 17 de outubro de 2023 do Jornal da Record sobre o envio de ajuda brasileira para Gaza. Na época, o Brasil anunciou que destinaria 40 purificadores de água, dois kits de medicamentos e insumos de saúde para ajudar as vítimas na Faixa de Gaza. Dessa maneira, a doação não foi realizada no período das enchentes do Rio Grande do Sul, que tiveram início em 29 de abril de 2024. A publicação falsa induz o leitor ao erro, pois atribui um vídeo antigo ao momento atual da tragédia. A assessoria de imprensa da Presidência da República informou que as últimas doações brasileiras enviadas à Gaza foram feitas em dezembro de 2023: “A informação é falsa. O Governo Federal não enviou purificadores de água e insumos médicos para Gaza neste ano. O último voo com carga humanitária brasileira saiu em 09 de dezembro passado. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudia a publicação de fake news em um momento como esse.” Vale lembrar que a entrega de 220 purificadores de água para ajudar as vítimas da tragédia no RS foi feita em 8 de maio deste ano. Os itens foram doados por empresários e influenciadores em uma ação coordenada pela primeira-dama, Janja da Silva, e também foi alvo de fake news.

