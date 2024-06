Geral É falso que jornalista tenha dito que Lula está “salvando o Brasil” de “bandidos”

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Não há qualquer registro público de que a jornalista tenha feito a declaração em suas redes sociais ou durante o programa que apresenta. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais a informação falsa de que a jornalista Daniela Lima, da GloboNews, tenha criticado pessoas que pedem o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e elogiado o petista ao dizer que ele estaria “salvando o Brasil do rombo que esses bandidos deram”.

Segundo a plataforma Estadão Verifica, sistema de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, o conteúdo da publicação é falso. Não há qualquer registro público de que a jornalista tenha feito a declaração em suas redes sociais ou durante o programa que apresenta, Conexão GloboNews. Daniela usou o X (antigo Twitter) para negar a autoria da frase. “Infelizmente é preciso dizer o óbvio”, escreveu, ao compartilhar o desmentido publicado pelo Fato ou Fake, do portal de notícias G1.

A frase atribuída à jornalista começou a circular no último dia 10. Na véspera, um grupo de pessoas fez uma ato esvaziado na Avenida Paulista, em São Paulo, pedindo o impeachment de Lula e de Moraes. Segundo as postagens falsas, Daniela teria afirmado: “Só no Brasil se vê bandidos pedindo impeachment de um ministro da Suprema Corte que evitou um golpe de estado, e de um presidente que está salvando o Brasil do rombo que esses bandidos deram”.

O primeiro registro deste conteúdo nas redes sociais localizado pelo Estadão Verifica é uma publicação no X (antigo Twitter) às 7h02min da última segunda-feira, 10, com 184 mil visualizações. Nela, aparece uma foto da manifestação ocorrida no dia 9, em São Paulo, em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediram o impeachment de Lula e de Alexandre de Moraes. Ao lado desta imagem, há uma foto de Daniela Lima, sem qualquer registro de áudio ou vídeo.

Não é possível enviar mensagem para o perfil no X, mas ele se identifica como “Mídia Alternativa – Portal de Notícias Isento de Verdade – Memes – Sátiras Políticas Humorística – Notícias Reescritas e Republicadas”. Depois desta postagem, várias outras publicações usaram a mesma frase, cujo autor não foi identificado, como se tivesse sido proferida por Daniela Lima. Algumas publicações usam fotos da jornalista, outras apenas atribuem a frase a ela.

Além de não ter feito publicações com este teor nas redes sociais, Daniela também não fez a declaração em nenhuma das edições do Conexão GloboNews desde a manifestação do dia 9. No dia 11, ela publicou no X que os comentários dela estão apenas no perfil da GloboNews na rede social.

O Verifica assistiu a todos os comentários de Daniela Lima publicados no perfil da emissora e nenhum deles inclui a frase falsamente atribuída a ela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/e-falso-que-jornalista-tenha-dito-que-lula-esta-salvando-o-brasil-de-bandidos/

É falso que jornalista tenha dito que Lula está “salvando o Brasil” de “bandidos”

2024-06-14