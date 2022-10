Ciência Eclipse solar não será visível do Brasil; saiba como assistir online e ao vivo

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Representação das áreas de visibilidade do eclipse solar parcial; quanto mais escura a cor, maior a área do Sol coberta durante o fenômeno. Foto: Divulgação Representação das áreas de visibilidade do eclipse solar parcial; quanto mais escura a cor, maior a área do Sol coberta durante o fenômeno. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O segundo e último eclipse solar parcial deste ano ocorrerá no dia 25 de outubro. Durante o fenômeno, a Lua irá “esconder” parte do disco solar, proporcionando uma bela visão para observadores em algumas regiões na Europa, Ásia e África. Infelizmente, não será possível acompanhar o eclipse no Brasil, mas a boa notícia é que o fenômeno será exibido em transmissões online.

Os eclipses solares ocorrem quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra sobre nosso planeta – é por isso que estes fenômenos ocorrem somente durante a fase lunar nova, na qual a Lua passa diretamente entre nosso planeta e o Sol. Dependendo do alinhamento entre os astros, o eclipse solar pode ser total, parcial ou anelar. No caso do eclipse em questão, o fenômeno será parcial.

O evento começará às 05h58 (horário de Brasília) do dia 25 e irá acabar aproximadamente às 10h01min. Parte do Sol ficará visível durante todo o eclipse, variando de acordo com o local do observador. O ponto central do eclipse (o lugar na Terra em que uma linha imaginária do centro do Sol e da Lua se encontram) estará no polo Norte e, quanto mais longe de lá, menos o disco solar estará oculto.

Na Rússia, por exemplo, será possível observar 80% do disco do Sol oculto pela Lua; já na Finlândia, este número cai para apenas 62%. De forma geral, a sombra projetada pela Lua ficará no hemisfério norte, e não poderemos acompanhar o fenômeno no Brasil. Como o Sol e a Lua não estarão perfeitamente alinhados, o eclipse não será total em nenhum lugar do mundo.

Como ver

O eclipse solar parcial não será visível em solo brasileiro, mas isso não significa que você não poderá acompanhá-lo. Haverá uma série de transmissões ocorrendo online no dia 25, em diferentes horários e lugares do mundo.

Uma delas será realizada pelos membros do projeto Virtual Telescope, com imagens do eclipse transmitidas de Roma, na Itália. A live começa no dia 25 às 6h, no horário de Brasília e, para acompanhá-la, acesse o site do projeto Virtual Telescope.

Outra opção é assistir à transmissão da equipe do site Time and Date. A live começa às 5h30min no horário de Brasília, e você poderá acessá-la no canal do Time and Date no YouTube.

Por fim, o Observatório Real de Greenwich, no Reino Unido, fará uma transmissão do eclipse com imagens do telescópio Annie Maunder Astrographic. A live começa às 6h05min (horário de Brasília) e será apresentada por Jake Foster, astrônomo do observatório. Você pode acessá-la no canal Royal Observatory Greenwich, também no YouTube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência