Rio Grande do Sul Edegar Pretto será oficializado candidato a governador no próximo domingo (31)

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Na convenção da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), também será divulgada uma carta de compromissos com a população gaúcha. Foto: Rafael Stedile Foto: Rafael Stedile

Está marcada para o próximo domingo (31) a convenção partidária da Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PT, PCdoB e PV. O evento, que ocorre a partir das 10h, será no Salão Rio Grande do Ritter Hotéis (Largo Vespasiano Júlio Veppo, nº 55), em Porto Alegre.

A convenção vai confirmar o nome de Edegar Pretto para a disputa ao governo do Estado. O ex-governador Olívio Dutra também será confirmado para disputar a vaga ao Senado. Além da chapa majoritária, ainda será apresentada a nominata de candidatos a deputados e deputadas estaduais e federais das três siglas que compõem a federação. Outro destaque do evento será a assinatura da carta de compromissos com a população gaúcha, pelo pré-candidato ao Executivo.

Para Edegar Pretto, o ato de se comprometer publicamente com a população do estado por meio de um documento, que simboliza a palavra e a disposição de cumpri-la, é uma marca da sua essência. Para a convenção são esperadas caravanas de todo o Rio Grande do Sul, com lideranças, militantes e apoiadores dos partidos que fazem parte da federação.

Trajetória de Edegar Pretto

Natural de Miraguaí, na região Celeiro do RS, Edegar Pretto tem origem na roça. É filho de Adão Pretto, deputado federal falecido em 2009, e da dona Otília Pretto, falecida em 2010. É formado em Gestão Pública e está em seu terceiro mandato como deputado estadual, tendo sido o mais votado do PT nas últimas três eleições para a Assembleia Legislativa. Ele também presidiu a Casa em 2017. Em setembro de 2021, o PT confirmou seu nome como pré-candidato do partido para disputar o governo do Estado nas eleições de 2022.

Entre suas principais bandeiras de trabalho estão a defesa da produção de alimentos e o combate à fome. Uma de suas causas com reconhecimento internacional é o trabalho pelo fim da violência contra as mulheres, que o levou a ser membro do Comitê Nacional Eles Por Elas, da ONU Mulheres, e coordenador do Comitê Gaúcho Eles Por Elas, também da ONU.

