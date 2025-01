Economia “Efeito Pix”: Serasa vai “limpar” instantaneamente nome do devedor após pagamento

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

A baixa imediata da dívida era uma demanda antiga do consumidor. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Serasa Experian anunciou na quinta-feira (16) o lançamento do “Score em Tempo Real”, que promete “limpar” instantaneamente o nome do devedor após o pagamento do débito. Segundo um estudo inédito da Serasa, a baixa da negativação em tempo real e a atualização imediata do Score do consumidor podem antecipar a injeção de até R$ 13 bilhões na economia brasileira em 2025.

Esse montante equivale ao impacto econômico gerado pelo Dia das Mães, uma das datas mais importantes do varejo, que movimentou R$ 13,2 bilhões em 2024, segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio).

De modo geral, o processo, desde o pagamento da dívida até a exclusão da negativação do cadastro de inadimplentes, podia levar vários dias para ser concluído no mercado como um todo. Agora, em questão de segundos, o consumidor que pagar sua dívida negativada via app da Serasa Limpa Nome, por meio de Pix, tem sua negativação excluída na hora e o Serasa score atualizado.

De acordo com a empresa, todos os meses, cerca de 3,7 milhões de consumidores renegociam dívidas através do Serasa Limpa Nome, uma média de 200 mil renegociações por dia. Com a implementação da baixa automática da dívida negativada e a atualização instantânea do score, a Serasa consegue identificar imediatamente o pagamento da dívida negativada negociada via Serasa Limpa Nome e realizar a baixa do cadastro de inadimplentes em segundos.

Desta forma, o Serasa Score do consumidor é atualizado instantaneamente, permitindo que ele reorganize suas finanças e realize seus planos de forma mais ágil. Esse avanço pode beneficiar diretamente mais de 1,6 milhão de pessoas por mês.

Para o diretor de Serviços de Crédito da Serasa Experian, Giresse Contini, a baixa imediata da dívida era uma demanda antiga do consumidor. “Essas reclamações aumentaram nos últimos anos, e isso tem uma correlação com o Pix, que ensinou para os brasileiros que as coisas podem e devem ser mais rápidas.”

“Resolver uma dívida e ver isso refletido de forma praticamente instantânea sempre foi uma necessidade dos consumidores. Quando as pessoas pagam suas dívidas negativadas, elas, com razão, não querem esperar para voltar a ter o nome limpo. Com essa evolução, o acesso ao crédito acontece em tempo real, permitindo que as pessoas retomem seus planos de forma mais instantânea, movimentem a economia e se sintam mais confiantes para gerenciar suas vidas financeiras”, explica Giresse Contini. As informações são do site InfoMoney e do jornal Valor Econômico.

