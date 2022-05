Inter Elenco do Inter foca na preparação para o próximo embate pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grupo colorado voltou aos treinos nesta segunda-feira (2) e deu início à preparação para os próximos desafios da semana. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O elenco do Inter voltou aos treinos nesta segunda-feira (2) e deu início à preparação para os próximos desafios da semana. Sob a chuva que caiu na capital gaúcha, os jogadores realizaram atividades físicas e técnicas após o empate sem gols com o Avaí.

Os atletas que atuaram no dia anterior realizaram exercícios regenerativos na parte interna, depois foram ao campo para corridas leves. Já o restante do elenco fez atividades técnicas com bola sob o comando do treinador Mano Menezes. O comandante tem mais dois treinamentos pela frente para definir o time que entrará em campo para o duelo da Sul-Americana.

O primeiro compromisso da semana está marcado para a quinta-feira (5), às 19h15min, no Defensores Del Chaco, contra o Guaireña-PAR, pela competição continental. Depois, no domingo (8), o Colorado encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro.

Após a partida contra o Avaí, o técnico Mano Menezes falou sobre a partida contra o Guaireña: “Não sabemos como eles se postarão, ainda não estudamos a partida. A partir disso, pensaremos nas estratégias. Estas equipes respeitam muito os times brasileiros, temos que saber tomar as iniciativas. Não escolhemos como eles se comportam. Temos que estar preparados para todas as adversidades. Os jogos apresentam vários momentos, e temos que saber nos postar”, disse Mano.

À Rádio Grenal, o atacante Carlos De Pena também falou sobre o próximo jogo pela Sul-Americana. “Hoje o nosso foco está 100% no Guaireña. Essa partida é decisiva para nós, porque eles tem o mesmo número de pontos que nós e quem ganhar fica em primeiro do grupo. Temos que pensar jogo a jogo”, afirmou o atleta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter