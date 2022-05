Inter Rodrigo Dourado sente desconforto no joelho e deixa treinamento mais cedo

Por Leonardo Moll * | 3 de maio de 2022

Volante teve boa atuação diante do Independente Medellin, pela Copa Sul-Americana Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Rodrigo Dourado voltou a preocupar na tarde desta segunda-feira (02). O volante do Inter sentiu um desconforto no joelho esquerdo durante a atividade no CT Parque Gigante durante a tarde e teve de deixar o treinamento mais cedo.

Este joelho é o mesmo que fez o jogador passar por um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Por conta dele, Rodrigo Dourado teve de ficar fora dos gramados por praticamente duas temporadas.

Bastante pressionado pela torcida desde o início do ano, o camisa 13 ganhou a confiança de Mano Menezes logo nos primeiros dias do treinador do Beira-Rio. Dourado retornou ao time titular no confronto diante do Independente Medellin e foi fundamental para a vitória, sendo autor de uma assistência.

O departamento médico do clube ainda não se pronunciou sobre o atleta, mas a tendência é que nada de grave tenha ocorrido. Ele deve estar à disposição para a partida contra o Guaireña, na próxima quinta-feira (05).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

