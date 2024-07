Esporte Eliminação de judoca brasileiro na Olimpíada gera revolta nas redes sociais: “Roubado”

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

A derrota de Michel Augusto para o japonês Ryuju Nagayama na categoria até 60 kg do judô nos Jogos Olímpicos de Paris não repercutiu bem entre os brasileiros. (Foto: Miriam Jeske/COB)

A derrota de Michel Augusto para o japonês Ryuju Nagayama na categoria até 60 kg do judô nos Jogos Olímpicos de Paris não repercutiu bem entre os brasileiros. Diante de um dos favoritos a medalha de ouro, Michel Augusto levou a luta para o golden score, mas perdeu depois de receber outras duas punições – brasileiro e japonês foram advertidos no início do combate.

A eliminação de Michel Augusto gerou revolta entre os brasileiros. A palavra “roubado” esteve entre os assuntos mais comentados na rede social X (antigo twitter) no País.

Natural de Bastos, no interior de São Paulo, Michel Augusto tem apenas 19 anos e deixa uma boa impressão em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos. Antes de enfrentar o favorito Ryuju Nagayama, o brasileiro eliminou Sebastian Sancho, da Costa Rica. Michel Augusto aplicou um waza-ari e administrou a vitória por 1 a 0 até o fim.

Entre os principais resultados de Michel Augusto estão o ouro nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania do Rio e a prata no Grand Prix de Portugal 2024.

Medalhas

O judô, modalidade que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil, fez a estreia em Paris 2024 com dois judocas da categoria ligeiro. Na Arena Champs de Mars, Michel Augusto (60kg) e Natasha Ferreira (48kg) acabaram parando na fase eliminatória diante de confrontos com japoneses.

Quem foi mais longe foi Michel Augusto, de apenas 19 anos. O judoca fez a primeira luta contra Sebastian Sancho, da Costa Rica. O brasileiro conseguiu um waza-ari sobre o adversário bem mais experiente e avançou para a segunda rodada para enfrentar Ryuju Nagayama, do Japão.

Na luta contra o japonês, Michel se portou muito bem, ganhando o apoio da torcida que gritava o nome dele durante o combate. O incentivo parece ter dado resultado e o brasileiro teve mais entradas efetivas que o adversário, mas sem conseguir pontuação. A luta foi para o golden score, em que o brasileiro acabou sendo punido por uma entrada falsa e por segurar uma parte proibida do judogi do adversário.

“A gente fica um pouco triste, me preparei muito, sacrificando várias coisas. Dei o meu melhor, fui até o final. Esperava por uma luta difícil, mas queria ganhar. Sempre foi um sonho participar de uma Olimpíada, dei o meu melhor nos treinamentos e vou seguir assim para conseguir minha medalha olímpica. Não posso desanimar, daqui a 4 anos tem outra”, avaliou.

Natasha Ferreira (48kg), de 25 anos, estreou contra Natsumi Tsunoda, do Japão, tricampeã mundial e considerada favorita da categoria, que conseguiu um waza-ari logo no início do combate e depois conseguiu uma chave de braço, para causar a desistência da brasileira. Após a luta, Natasha disse que esse é apenas o começo de sua caminhada olímpica e destacou a importância da presença do filho dela em Paris.

“Saindo daqui vou encontrar com ele e o abraço dele vai ser o melhor conforto que posso ter nesse momento. Isso aqui não foi um desperdício, isso aqui é uma olimpíada, então só de estar aqui é a concretização de muitos sonhos. É triste, mas tenho certeza que não é o fim. ainda tenho muita estrada pela frente e vou batalhar para estar em Los Angeles e conquistar minha medalha”.

Neste domingo (28), é a vez de Larissa Pimenta (52kg) e William Lima (66kg). A competição de judô vai até o próximo dia 03/08, encerrando com a competição por equipes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do COB (Comitê Olímpico do Brasil).

