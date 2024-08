Grêmio Nos pênaltis, Grêmio perde para o Fluminense e é eliminado da Copa Libertadores da América

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

O próximo compromisso do Grêmio será neste domingo (25), em Santa Catarina, diante do Criciúma. Foto: @Libertadores O próximo compromisso do Grêmio será neste domingo (25), em Santa Catarina, diante do Criciúma. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: @Libertadores

Diante do Fluminense em partida de volta das oitavas-de-final da Libertadores da América, na noite dessa terça-feira (20), o Grêmio perdeu por 4 a 2 nos pênaltis, sendo assim eliminado do torneio sul-americano. No tempo regulamentar, o Tricolor gaúcho foi derrotado por 2 a 1, mesmo placar que havia aplicado sobre a equipe carioca no jogo de ida, semana passada.

Os gols do duelo, disputado no Maracanã, foram marcados por Thiago Silva e Jhon Arias, para os cariocas, ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o time gaúcho, que teve um gol anulado por impedimento, descontou com Gustavo Nunes.

Resta agora ao time comandado por Renato Portaluppi a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será às 16h de domingo (25), diante do Criciúma. O Grêmio ocupa a 15ª colocação na tabela, com 24 pontos e dois jogos a menos.

Jogo

Disposto a sair classificado do confronto, o Fluminense começou a partida de maneira intensa empurrando o Grêmio para o campo defensivo. Renato optou por mudar a estratégia da primeira partida e colocar três zagueiros e três atacantes. Sem meio de campo, a equipe gaúcha foi facilmente batida na primeira etapa. Precisando de pelo menos uma vitória simples para levar a eliminatória à disputa de pênaltis, o time carioca já vencia por 2 a 0 aos 27 minutos do primeiro tempo.

Aos 15, o capitão Thiago Silva marcou seu primeiro gol desde o retorno ao Fluminense, subindo sozinho de cabeça após escanteio cobrado por Jhon Arias. Destaque do time, o colombiano voltou a aparecer dez minutos depois, ao finalizar para defesa parcial de Marchesin. Na sequência, Dodi tirou a bola do gol com o braço, e o VAR chamou o árbitro para marcar pênalti.

O próprio Arias cobrou e marcou o segundo gol, para delírio da torcida presente ao Maracanã. Na etapa final, o Grêmio precisou marcar duas vezes para valer um. O zagueiro Jemerson chegou a comemorar aos 25 minutos, mas o árbitro de vídeo apontou um impedimento ajustadíssimo. Seis minutos depois, porém, não teve jeito. Monsalve fez bela jogada individual pela direita, venceu John Kennedy e cruzou rasteiro. A bola desviou em Felipe Melo e Fábio até aparecer limpa para Gustavo Nunes marcar e levar a decisão aos pênaltis.

As cobranças de pênaltis iniciaram de forma promissora para o Tricolor gaúcho. Ganso chutou no poste e Reinaldo deslocou Fábio. Porém, dali em diante, a figura do arqueiro de 43 anos se sobressairia perante os jogadores do Grêmio. Thiago Silva, John Kennedy, Lima e Arias converteram para os cariocas. Monsalve converteu a sua, mas de nada adiantou. Nathan e Cristaldo pararam em Fábio que, com duas grandes defesas, levou o Fluminense para as quartas-de-final da Libertadores.

Ficha técnica

— Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo), Guga (Esquerdinha); André, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Serna (Lima) e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

— Grêmio: Marchesín; Gustavo Martins, Jemerson e Kannemann (Cristaldo); João Pedro, Villasanti, Dodi (Monsalve) e Reinaldo; Pavon (Gustavo Nunes), Soteldo (Nathan) e Braithwaite (Aravena). Técnico: Renato Portaluppi.

— Arbitragem: Andrés Matonte (URU), auxiliado por Nicolas Taran (URU) e Pablo Llarena (URU).

