Futebol Eliminatórias da Copa: horário político faz jogo do Brasil mudar para 22h

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

O time brasileiro está na sexta colocação, com sete pontos conquistados após seis jogos disputados. Foto: Rafael Ribeiro/CBF O time brasileiro está na sexta colocação, com sete pontos conquistados após seis jogos disputados. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O jogo entre a Seleção Brasileira e o Equador, pela sétima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, tem um novo horário. A Conmebol confirmou, nessa terça-feira (20), que a partida, antes marcada para 21h45 (de Brasília), começará às 22h (de Brasília), do dia 6 de setembro, uma sexta-feira. Na data, já estará no ar o horário eleitoral gratuito das 21h às 22h e, por isso, a emissora detentora dos direitos do duelo perderia o início da disputa.

A CBF escolheu o Couto Pereira, em Curitiba (PR), como palco do próximo jogo da Seleção canarinho. O motivo da escolha foi pelo “bom estado do gramado do Couto Pereira e a localização de Curitiba”, que fica a uma hora e meia de viagem de avião do Paraguai.

A data Fifa de setembro é o primeiro desafio do Brasil depois da queda nas quartas de final da Copa América, para o Uruguai, em julho. Nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira vem de três derrotas na competição e busca se reabilitar, agora com Dorival Júnior.

O time brasileiro está na sexta colocação, com sete pontos conquistados após seis jogos disputados. É o limite da classificação direta para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O sétimo colocado jogará uma repescagem mundial, em março de 2026.

Depois desse duelo, o Brasil enfrenta o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro, no estádio Defensores Del Chaco, pela 8ª rodada da competição.

Copa América

Última competição oficial disputada pela Canarinho, a Copa América 2024 é um torneio para ser esquecido pela Seleção Brasileira. O time treinado por Dorival Júnior foi eliminado nas quartas de final, pelo Uruguai, e ficou em sexto lugar na classificação final do torneio, atrás de Argentina, Colômbia, Uruguai, Canadá e Venezuela. Essa é pior colocação do Brasil desde 2016.

Naquele ano, o Brasil foi eliminado na fase de grupos, após ficar em terceiro em um grupo com Peru, Equador e Haiti, ficando na nona colocação. Na ocasião, a seleção brasileira somou apenas 4 pontos e ficou atrás de times como Estados Unidos, Venezuela, México e Peru. Por coincidência, o torneio também foi disputado nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira, em 2019, foi campeã da Copa América e em 2021 ficou em segundo lugar após perder o título para a Argentina, no Maracanã. Hoje, oito anos depois, o time brasileiro ficou em sexto, com seis pontos somados — foram três empates (Costa Rica, Colômbia e Uruguai) e uma vitória (Paraguai) no torneio. A classificação final do torneio é determinada através da fase em que a seleção alcançou e a sua pontuação, levando em conta os critérios de desempate.

