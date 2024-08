Expointer Trensurb diminuirá intervalos entre as viagens dos trens durante a Expointer

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Haverá redução do intervalo mínimo entre trens de 18 para 14 minutos. Foto: Arquivo/Trensurb Haverá redução do intervalo mínimo entre trens de 18 para 14 minutos. (Foto: Arquivo/Trensurb) Foto: Arquivo/Trensurb

De 24 de agosto a 1º de setembro, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, receberá a 47ª Expointer. Em razão das enchentes históricas de maio, a Trensurb está operando emergencialmente de Canoas a Novo Hamburgo, com ônibus integrados fazendo o trajeto entre a Estação Mathias Velho e Porto Alegre. A tabela horária de circulação dos trens contará com mais viagens, diariamente, a partir deste sábado (24), com redução do intervalo mínimo entre trens de 18 para 14 minutos.

Conforme a empresa, o público que se deslocar de metrô para o Parque Assis Brasil contará com atendimento diferenciado. Serão tomadas medidas especiais, como o reforço no efetivo de empregados de estações e da segurança metroviária, além de iniciativas para orientar o fluxo dos usuários no acesso à Estação Esteio. Com o intuito de garantir a informação e a comodidade dos usuários, avisos sonoros serão emitidos, nas estações e trens, com foco nas demandas pontuais referentes à Expointer – como compra antecipada de passagens e orientações para o desembarque dos trens.

Nos finais de semana de feira (24, 25 e 31 de agosto e 1º de setembro), não será permitido o acesso de usuários com bicicletas ao sistema metroviário durante todo o horário de operação. Nos dias de semana, o acesso ao metrô com bicicletas ocorre normalmente, com liberação nos horários de menor movimento (das 9h às 16h e das 19h às 23h).

Durante a feira, por conta dos trens não estarem funcionando na capital gaúcha, também haverá reforço na frota de ônibus integrados que fazem o trajeto entre a Estação Mathias Velho e o Centro de Porto Alegre.

Os ônibus, devidamente identificados como “a serviço da Trensurb – Operação Trilhos Humanitários”, fazem o trajeto em ambos os sentidos entre o terminal de integração da Estação Mathias Velho, em Canoas, e o terminal na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Flores e Vigário José Inácio, próximo ao Terminal Rui Barbosa (Centro Popular de Compras), em Porto Alegre. Há também paradas nas estações Farrapos e Aeroporto.

O primeiro ônibus tem saída prevista de Porto Alegre para 7h e o último ônibus sairá do Parque Assis Brasil 22h. A chegada no Parque será via BR-116, com embarque e desembarque no terminal de ônibus na rua Maurício Cardoso, junto à passarela da Estação Esteio da Trensurb. O acesso à Expointer será feito pela passarela. As viagens devem durar entre 50 e 60 minutos.

Detalhes das viagens

Partidas da Estação Mathias Velho – Viagens com destino ao Centro de Porto Alegre, com paradas apenas para desembarque nas estações Aeroporto e Farrapos, das 5h15 às 23h50. O embarque e desembarque em Mathias Velho é feito no terminal de integração da estação.

Partidas do terminal da Av. Júlio de Castilhos – Viagens diretas com desembarque apenas na Estação Mathias Velho, das 5h30 às 22h10.

Partidas da Estação Aeroporto – Viagens com destino à Estação Mathias Velho, com parada apenas para embarque na Estação Farrapos, das 6h20 às 9h e das 16h às 22h10. O embarque e desembarque no Aeroporto é realizado na parada de ônibus junto à estação, em parada devidamente identificada, no lado norte, junto ao terminal do aeromóvel. Na Estação Farrapos, tanto o embarque quanto o desembarque também são feitos na parada junto à estação.

Serviço

– Horário de operação dos trens: das 5h às 23h.

– Valor da passagem do metrô: R$ 4,50, incluindo a viagem em ônibus integrado entre a Estação Mathias Velho e Porto Alegre (cobrança apenas na linha de bloqueios do metrô; a Trensurb sugere que o usuário compre a passagem de volta antecipadamente).

– Intervalo mínimo entre viagens: 15 minutos (das 5h às 21h).

2024-08-21