Mesmo com a perda bilionária, Musk continua sendo o homem mais rico do mundo, com patrimônio de US$ 245,8 bilhões (R$ 1,38 trilhão). (Foto: Reprodução)

Elon Musk perdeu US$ 11,8 bilhões, o equivalente a R$ 66 bilhões, na última sexta-feira (11). A fortuna do bilionário diminuiu após as ações da Tesla derreterem após o fracasso do lançamento do robotáxi Cybercab.

As ações da montadora de veículos elétricos recuaram 8,8% no pregão encerrado na sexta. Em valor de mercado, o tombo da companhia foi de US$ 68 bilhões (R$ 382,5 bilhões).

Os papéis da empresa de Musk começaram a despencar logo após a apresentação do Cybercab, que ocorreu na noite de quinta (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Para analistas do mercado, o evento de lançamento do robotáxi teve menos informações do que o esperado. O tema foi destacado em relatórios enviados por instituições financeiras a clientes.

Robotaxi

O Cybercab tem portas que abrem para cima como asas de borboleta e, na proposta de autonomia, não tem volante, pedais e nem mesmo espelhos retrovisores. Musk prometeu que o veículo, que parece ser feito de aço inoxidável, será capaz de transportar passageiros para qualquer destino sem intervenção humana, um feito que outras empresas conseguiram em apenas alguns lugares, como Phoenix e São Francisco.

“Você pode dormir e acordar no seu destino”, disse ele.

O Cybercab acomoda apenas duas pessoas. Além de não ter volante, não possui nenhum botão para controle. No centro do painel do carro, possui somente uma grande tela touchscreen com o sistema de direção autônoma Full-Self Driving da Tesla, nos moldes do que a empresa já oferece hoje em outros modelos.

Segundo Musk, o Cybercab terá carregamento por indução. Ou seja, poderá ser carregado ao passar por uma base eletromagnética. Sua traseira tem um grande porta-malas no estilo liftback para bagagem.

O evento de divulgação não abordou, porém, como a Tesla fará a transição entre um modelo com recursos avançados de assistência ao motorista para veículos totalmente autônomos. A apresentação de Musk careceu de detalhes técnicos e ignorou tópicos como regulamentação ou se a empresa será proprietária e vai operar toda sua própria frota de Cybercabs.

A apresentação do modelo chega num momento em que a reputação de Musk está em jogo. Nos bastidores, vários executivos importantes deixaram a empresa nos dias que antecederam a revelação do novo carro autônomo.

A Tesla tem ainda um histórico de ignorar prazos que Musk oferece para todos os tipos de produtos futuristas, e tem tido dificuldades especialmente em cumprir suas previsões de carros autônomos.

Fortuna

Mesmo com a perda bilionária, Musk continua sendo o homem mais rico do mundo, com patrimônio de US$ 245,8 bilhões (R$ 1,38 trilhão), segundo o ranking de bilionários da revista Forbes.

Ele está na frente do dono da Oracle, Larry Ellison, que tem uma fortuna de US$ 212 bilhões (R$ 1,2 trilhão) e do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que possui US$ 206,6 bilhões (R$ 1,16 trilhão).

