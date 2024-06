Inter Em Criciúma, Inter enfrenta nesta quinta-feira o São Paulo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

A preparação da equipe do Inter para o duelo chegou ao fim na tarde dessa quarta-feira (12). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de vencer na Copa Sul-Americana no último fim de semana, a equipe do Inter agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (13), o Colorado encara o São Paulo, às 20h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), em confronto válido pela oitava rodada.

A preparação da equipe do Inter para o duelo chegou ao fim na tarde dessa quarta-feira (12). O elenco fez um treinamento fechado no CT das categorias de base em Alvorada. A comissão orientou atividades técnicas e táticas, ajustando todos os detalhes para o jogo contra o time paulista.

O treinador Eduardo Coudet terá alguns desfalques para o confronto. Rochet, Borré e Enner Valencia estão com as suas seleções para a disputa da Copa América. Já Gabriel Mercado está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também fica de fora.

Com o CT Parque Gigante, em Porto Alegre, ainda em processo de recuperação e limpeza por conta das enchentes que devastaram a capital gaúcha e grande parte do Rio Grande do Sul, o Colorado passou a treinar nesta semana no CT Morada dos Quero-Queros.

Após o jogo contra o São Paulo, o Inter vai para Salvador (BA), onde enfrenta o Vitória no próximo domingo (16).

Corinthians

Em outra frente, o Inter teve oficializado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) o palco do seu próximo jogo como mandante no Brasileirão. No dia 19 (quarta-feira), o Colorado enfrentará o Corinthians no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), a partir das 21h30min.

Casa do Figueirense, o Scarpelli conta com capacidade para 20 mil pessoas. Inaugurado em 1960, o estádio fica no Estreito, bairro mais populoso da Região Metropolitana de Florianópolis, e sediou três vitórias coloradas nas últimas cinco vezes em que foi visitado pelo Colorado. Os triunfos ocorreram nos anos de 2012, 2014 e 2017.

